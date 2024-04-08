В Иркутске задержали иностранца, который обезглавил двух военных 26 лет назад

Фото: iStock/Michael Nesterov
В Иркутске сотрудники полиции задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя солдатами на территории своей страны 26 лет назад. Об этом сообщили в управлении МВД по Иркутской области.
В своей стране преступник состоял в бандитской группировке. В 1997 году мужчина вместе со своими родственниками принимал участие в расправе над военными, которые пытались найти его двоюродного брата-дезертира. По информации источника, сначала члены семьи заманили жертв в дом, после чего удерживали их связанными и обезглавили.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело, однако злоумышленник смог скрыться. В феврале текущего года мужчина был объявлен в международный розыск, затем его удалось задержать возле одной из заправок в Иркутске сотрудниками Росгвардии. В РФ он находился незаконно. На данный момент преступник заключен под стражу.
Читайте также:
Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса
ФСБ в Мариуполе задержала мужчину, взломавшего университетский сайт
СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса
Екатерина Коршунова