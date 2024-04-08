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В подмосковном селе Перхушково ликвидировали нарколабораторию

08 апреля 2024, 09:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов в селе Перхушково Одинцовского городского округа, двоих арендаторов дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме были обнаружены 32 канистры с химическими жидкостями общим объёмом более 400 литров, лабораторное оборудование, а также два контейнера с двумя килограммами вещества белого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит в себе наркотик мефедрон. Химические жидкости, изъятые в доме, будут исследованы в ходе дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.
По подозрению в организации нарколаборатории были задержаны двое мужчин: 21-летний москвич и 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. Они рассказали, что в течение нескольких месяцев синтезировали наркотики, полученное вещество они собирались продавать на территории округа через тайники-закладки.



Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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#наркотики
#криминал
#одинцовский городской округ
#полиция
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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой
Минздрав: число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 26
08 апреля 2024, 09:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области достигло 26 человек. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, ещё 26 пострадали.

В настоящее время четверым из них оказана амбулаторная помощь, ещё 22 госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали десять бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.

По данным прокуратуры, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Он следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород.

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#дтп
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#самарская область
#автобус
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МВД обращается к водителям после нападения в Подмосковье
В МВД водителей просят передать видеозаписи после нападения на силовиков в Подмосковье
08 апреля 2024, 09:23

Фото: Istock/artolympic

Сотрудники правоохранительных органов просят водителей передать записи с видеорегистраторов после нападения на двух силовиков в Подмосковье, сообщили в МВД.
Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранителям нужны записи с участка дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени.

Водителей, у которых есть такие записи, просят обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112.

Накануне неизвестные напали на полицейских при исполнении служебных обязанностей, которые проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера в Подмосковье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских.

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#мвд
#видео
#россия
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В Иркутске задержали иностранца, который обезглавил двух военных 26 лет назад
08 апреля 2024, 08:54

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Иркутске сотрудники полиции задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя солдатами на территории своей страны 26 лет назад. Об этом сообщили в управлении МВД по Иркутской области.
В своей стране преступник состоял в бандитской группировке. В 1997 году мужчина вместе со своими родственниками принимал участие в расправе над военными, которые пытались найти его двоюродного брата-дезертира. По информации источника, сначала члены семьи заманили жертв в дом, после чего удерживали их связанными и обезглавили.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, однако злоумышленник смог скрыться. В феврале текущего года мужчина был объявлен в международный розыск, затем его удалось задержать возле одной из заправок в Иркутске сотрудниками Росгвардии. В РФ он находился незаконно. На данный момент преступник заключен под стражу.

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#уголовное розыск
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#мужчина
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ФСБ в Мариуполе задержала мужчину, взломавшего университетский сайт
08 апреля 2024, 08:23

Фото: iStock/ancoay

ФСБ задержала мужчину, взломавшего сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи.
Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства, задержанный является жителем Мариуполя.

В результате взлома сайта работа всего университета была заблокирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».

Задержанного допрашивают. Следователи устанавливают возможную связь мариупольца с украинскими спецслужбами.

Напомним, ранее в ДНР задержали бывшего следователя СК, который скрывался в зоне СВО, опасаясь преследования по делу о растрате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#университет
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#фсб
#уголовное дело
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Экс-следователь СКР скрывался в зоне спецоперации
Обвинённый в растрате экс-следователь СКР Избенко скрывался в зоне СВО
08 апреля 2024, 07:44

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Экс-следователь ГСУ СК России Александр Избенко, который обвинён в растрате, скрывался в зоне СВО, сообщает «Коммерсантъ».
Как уточняет издание, полковника юстиции нашли в Донецке. Там он скрывался у родителей своей гражданской жены.

Избенко скрывался в ДНР с сентября 2023 года. Он опасался преследования по уголовному делу о растрате вверенного имущества. По словам оперативников, несмотря на то, что полковник отключил телефон, его все равно смогли вычислить.

Сейчас экс-следователь просит о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО до 12 июня 2024 года.

Избенко обвиняется по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн рублей.

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#ск рф
#арест
#следователи
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Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан
Baza: подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских задержан под Тверью
08 апреля 2024, 06:52

Фото: istock / choochart choochaikupt

На территории Тверской области задержали вероятного подозреваемого в нападении на правоохранителей в Подмосковье. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По данным издания, мужчину по имени Филипп Ж. задержали примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне Химинститут. Местонахождение злоумышленника определили с помощью поступившей на мотоцикл ориентировке.

Сейчас задержанный находится в отделе полиции, его проверяют на причастность к преступлению.

Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации. У погибшего остались две дочери.

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#нападение
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#стрельба
#наркокурьер
#полицейские
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Работу аэропорта Южно-Сахалинска парализовал сильный туман
Самолеты не могут приземлиться в Южно-Сахалинске из-за сильного тумана
08 апреля 2024, 03:57

Фото: istock / Marcus Millo

Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова не может выпускать и принимать самолёты. Из-за сильного тумана задержаны рейсы, ряд воздушных судов отправлен на запасной аэродром. Об этом сообщили в аэропорту изданию ТАСС.
«Из-за тумана очень плохая видимость. Рейсы сейчас задержаны, нужно ждать погоду», — сообщил собеседник информагентства.
По данным пресс-службы аэропорта, рейсы из Москвы, Новосибирска и Красноярска 8 апреля отправлены на запасной аэродром Хабаровска.

Согласно информации на электронном табло аэропорта, остальные рейсы на прилет и вылет задерживаются.

Ранее аэропорт Шереметьево признали лучшим в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
#рейсы
#самолет
#самолёты
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Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Parisien: В Париже при взрыве в доме погибло три человека
08 апреля 2024, 02:46

Фото: istock / CatEyePerspective

При взрыве в многоэтажном доме на востоке Парижа погибли 3 человека. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Пожар разгорелся в воскресенье вечером на улице Шаронн в 11 округе города.

По данным газеты, перед пожаром в многоэтажном доме прогремел взрыв, происхождение которого в настоящее время остается неизвестным. Замглавы окружной администрации Люк Лебон отметил, что в этом доме отсутствует газовое оборудование, поэтому его природу еще предстоит установить.

До этого стало известно, что 9 человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#взрыв
#оборудование
#франция
#смерть
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Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом
В Оренбургской области подтоплено более 10 тысяч домов и 18,4 тысяч участков
08 апреля 2024, 01:01

Фото: istock / Bilanol

В Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Об этом информирует Телеграм-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.
«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — сообщается в публикации.
Помимо этого, на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыто движение автомобилей. Федеральные автодороги не заблокировали.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Режим ЧС введен на всей территории области.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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