В подмосковном селе Перхушково ликвидировали нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов в селе Перхушково Одинцовского городского округа, двоих арендаторов дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме были обнаружены 32 канистры с химическими жидкостями общим объёмом более 400 литров, лабораторное оборудование, а также два контейнера с двумя килограммами вещества белого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит в себе наркотик мефедрон. Химические жидкости, изъятые в доме, будут исследованы в ходе дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.По подозрению в организации нарколаборатории были задержаны двое мужчин: 21-летний москвич и 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. Они рассказали, что в течение нескольких месяцев синтезировали наркотики, полученное вещество они собирались продавать на территории округа через тайники-закладки.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».
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