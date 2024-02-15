МВД объявило в розыск бывшего депутата ГД Гаджиева*

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В России объявили в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*, соответствующая информация содержится в базе МВД.
«Магомед Тажудинович Гаджиев*, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе министерства внутренних дел.
При этом, по какой уголовной статье разыскивают бывшего депутата, не уточняется.
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