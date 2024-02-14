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В Подмосковье супруги торговали марихуаной по почте, маскируя её под сладкие подарки

Супруги из Мытищ отправляли марихуану почтой под видом сладких подарков
14 февраля 2024, 20:20
Фото: iStock/Dolores Preciado

Фото: iStock/Dolores Preciado

В Подмосковье задержали семейную пару, которая торговала марихуаной по почте, маскируя наркотики под сладости, об этом сообщили в УТ МВД по ЦФО.
По информации ведомства, семейная пара из города Мытищи продавала наркотики в интернете. Способ доставки товара они выбрали весьма оригинальный — марихуана маскировалась под кондитерские изделия и рассылалась покупателям обычной почтой.

Девушку поймали с поличным прямо в тот момент, когда она пыталась отправить очередную посылку по почте.


В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские обнаружили около 2,5 килограммов запрещённых веществ.

Супруги задержаны, на них возбуждено уголовное дело.

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#наркотики
#подмосковье
#почта
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«Опаивал и насиловал»: В Карелии вынесли приговор педофилу
В Карелии отправили в колонию педофила, который опаивал и насиловал детей
14 февраля 2024, 21:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в Карелии огласил приговор педофилу, который опаивал и насиловал детей, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Как удалось установить следствию, мужчина заманивал малолетних детей к себе домой, где опаивал их алкоголем, а потом насиловал. Череду этих преступлений он совершил в период с 2019 по 2022 годы. При этом, количество его жертв и их возраст не уточняются.

После задержания жителя Карелии осудили по статьям о вовлечении малолетних в употребление алкоголя, а также о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#педофилия
#алкоголь
#суд
#колония
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Экс-депутату Рашкину, осуждённому за убийство лося, отказали в УДО
Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО
14 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Мосгорсуд отказал бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин убил лося в ходе охоты, спрятал его тушу в багажник машины и попытался скрыться, однако, был схвачен с поличным. У бывшего депутата не было разрешения на охоту.

Помимо уголовного дела, на Рашкина также был составлен административный протокол — за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В суде он заявил, что не был знаком с законом об охоте и не осознавал преступность своих действий.

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осужденного Рашкина возвратить заявителю», — передаёт агентство слова судьи со слушания по делу об УДО Рашкина.

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#суд
#охота
#депутат
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В Индии женщина «воскресла» за несколько минут до начала кремации
Жительница Индии очнулась прямо перед началом собственной кремации
14 февраля 2024, 19:09

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

В Индии женщина очнулась прямо перед началом собственной кремации, об этом сообщает Times of India.
По информации СМИ, шокирующий случай произошёл в индийском городе Берхампур.

52-летняя Бужи Аамма попала в больницу со страшными ожогами. Медики исправили ситуацию настолько, насколько это было возможно, после чего родственники забрали её домой. Денег на дорогие лекарства у них не было, и некоторое время спустя супруг Аамма, придя домой, обнаружил свою жену «мёртвой».

Семья «усопшей» организовала церемонию прощания, на которой её повезли на катафалке. Однако, буквально за пару минут до того, как Аамма положили на погребальный костёр, она очнулась. На этом же самом катафалке её повезли домой.

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#индия
#похороны
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Замдиректора школы приставал к девятикласснице, которая является его родственницей
Девятиклассница из Дагестана обвинила замдиректора школы в домогательствах
14 февраля 2024, 18:54

Фото: iStock/Yana Tikhonova

В Дагестане девятиклассница обвинила в домогательствах замдиректора школы, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл в селе Калининаул Казбековского района.

Как рассказала сама пострадавшая, замдиректора пригласил её в свой кабинет, чтобы сверить правильность данных о её брате. Когда девочка оказалась в комнате, мужчина запер дверь, выкурил сигарету и стал приставать к ней. Девятиклассница заявила, что у неё есть жених, на что тот ей ответил, что тоже женат. В результате, ей всё же удалось вырваться из кабинета и сбежать.

Мужчина отрицает все обвинения и заявляет, что девочка сама зашла к нему в кабинет, где они просто обсуждали учебные проблемы.

Родители девочки, которые являются дальними родственниками предполагаемого педофила, написали заявление в полицию.

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#дагестан
#педофилия
#школа
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Объявленный Киевом в розыск экс-генерал СБУ попросил убежища в стране G7
Разыскиваемый Киевом генерал СБУ Наумов попросил убежища в стране G7
14 февраля 2024, 17:20

Фото: iStock/TheaDesign

Объявленный в розыск на Украине бывший генерал СБУ Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран G7, об этом он рассказал в интервью для BBC.
«Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран-лидеров «Большой семерки»», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Наумов.

По словам бывшего генерала, он будет готов вернуться на Украину, когда там его будет ждать справедливый суд.

В 2022 году Наумов был задержан в Сербии по подозрению в контрабанде.

В интервью BBC он подчеркнул, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы решить ситуацию, произошедшею в Сербии, а также приостановить преследование, которое ожидает его на Родине.

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#сбу
#розыск
#украина
#сербия
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«Не знают законов». Юрист Комагина рассказала, как спасти животное из запертой квартиры
Юрист Комагина рассказала, как законно спасти животное из запертой квартиры
14 февраля 2024, 16:51

Фото: Ольга Фельдфебелева

Полицейские часто не знают законов, в том числе такого понятия, как «крайняя необходимость», как в ситуации с запертой в квартире в посёлке Томилино собакой. Такое мнение высказала «Радио 1» юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.
Случай произошёл в городском округе Люберцы. Животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой». Полицию вызвали соседи, которых насторожил жалобный лай. Однако правоохранители долго не могли решить вопрос с законностью проникновения в жилище.
«Меня удивляет поведение наших полицейских. Такое впечатление, что в юриспруденции не существует понятие крайней необходимости. Это подразумевает, что для сохранения прав и законных интересов человека или третьего лица можно нарушить какие-то другие права. Главное, чтобы баланс был соблюдён, то есть причинённый вред не был больше предотвращённого. Очевидно, что спасение живого существа важнее, чем дверь. Когда дело доходит до суда, там всегда вникают в ситуацию и не ведут себя, как полиция. Если человек не просто ворвался в квартиру, а спасал животное, наказания не последует», – заверила собеседница «Радио 1».
Она подчеркнула, что в её практике никогда не получалось просто вскрыть дверь с участковым. Комягина рассказала, как действовать, если животное погибает за закрытой дверью чужой квартиры.
«Во-первых, нужно найти добровольца, готового забрать животное. Потом необходимо обратиться в полицию, причём не просто позвонить, а написать заявление и изложить ситуацию. Будет зафиксировано, что вы пытались решить вопрос нормальным путём, но, скорее всего, вам будет отказано. В этом случае обращайтесь в прокуратуру. Чаще всего, когда прокурор подключается, дело начинает двигаться», – продолжила юрист.
Если прокуратура тоже игнорирует заявителя, эффективным станет обращение к местному депутату.
«У него гораздо больше возможностей позвонить нужным людям и придать делу ускорение, чем если вы сами будете стучать во все двери. Затем приезжают полиция, доброволец, готовый взять животное, прокурорский сотрудник. Желательно пригласить представителя управы, который будет вести съёмку, и мастера, который вскроет замок аккуратно, чтобы дверь не была раскурочена. Когда животное будет изъято из квартиры, помещение опечатают», – заключила Анастасия Комагина.
Инцидент в Люберцах разрешился благополучно – работники Мособлпожспаса прибыли на место происшествия и в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь. За ней спасателей встречала собака породы спаниель. Больше в квартире никого не было. Жилище было захламлено.

Сейчас полицейские ищут хозяина, а пёс остаётся под присмотром соседей и волонтёров.

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#животные
#юрист
#собака
#люберцы
#полиция
#подмосковье
#московская область
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«Остановка сердца и отёк лёгких»: Девочка из Твери могла умереть от большой дозы наркоза
Причиной смерти трёхлетней девочки из Твери могла стать большая доза наркоза
14 февраля 2024, 16:41

Фото: iStock/ViktorCap

Причиной смерти трёхлетней девочки из Твери, которая скончалась после похода к стоматологу, могла стать слишком большая доза наркоза, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на слова матери погибшей.
Напомним, 12 февраля в Твери трёхлетнюю девочку привели на приём к стоматологу, однако, вскоре стало ясно, что ребёнок не может отойти от наркоза. Без сознания её госпитализировали в больницу, но спасти так и не смогли.

«Предположительная причина смерти увеличенная доза наркоза. У маленькой девочки не выдержало сердце и пошел отек легких», — рассказала мать девочки.

По её словам, сейчас они готовятся к похоронам дочери.

Тем временем, следователи проводят все необходимые экспертизы и устанавливают точные причины смерти девочки.

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#смерть
#стоматолог
#ребёнок
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В Петербурге 2-летняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой
В Петербурге двухлетняя девочка получила ожоги лица при картофельной ингаляции
14 февраля 2024, 16:41

Фото: iStock/DarthArt

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после того, как мать посадила ребенка дышать над горячей картошкой для лечения кашля. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, девочка простудилась, а ее мать решила лечить ребенка народными методами. Тогда она сварила картофель и посадила дочь дышать парами горячей воды над кастрюлей. Девочка вытерпела процедуру, однако после этого ей стало намного хуже.

Крошке обжигало лицо, но она храбро терпела. Правда, после такой ингаляции ребёнку стало намного хуже. Оказалось, что она получила серьезные ожоги щеки, подбородка, лба и носа. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ожоги лица II и III степени.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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#полиция
#врачи
#подросток
#картофель
#мать
#ожоги
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В России подросток крутанул двойное сальто из окна пятого этажа
В ХМАО 16-летний подросток сделал двойное сальто из окна 5 этажа в сугроб
14 февраля 2024, 16:22

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

В ХМАО подросток сделал сальто из окна пятого этажа ради лайков с социальных сетях, видео публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, опасный трюк на видео выполнил 16-летний подросток из Ханты-Мансийского автономного округа.

Парень выпрыгнул из окна пятого этажа, в воздухе крутанул двойное сальто и приземлился в сугроб. Снимал всё происходящее его друг, а сделали это подростки исключительно ради того, чтобы набрать больше лайков в социальных сетях. К счастью, приземлился он удачно и ничего себе не сломал.

Отмечается, что после того, как видеоролик отказался в общем доступе, юным акробатом заинтересовались полицейские. Сейчас парня и его родителей разыскивают, чтобы рассказать, чем могут быть опасны прыжки с пятого этажа.

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#подросток
#полиция
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