В Подмосковье супруги торговали марихуаной по почте, маскируя её под сладкие подарки

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В Подмосковье задержали семейную пару, которая торговала марихуаной по почте, маскируя наркотики под сладости, об этом сообщили в УТ МВД по ЦФО.
По информации ведомства, семейная пара из города Мытищи продавала наркотики в интернете. Способ доставки товара они выбрали весьма оригинальный — марихуана маскировалась под кондитерские изделия и рассылалась покупателям обычной почтой.
Девушку поймали с поличным прямо в тот момент, когда она пыталась отправить очередную посылку по почте.
В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские обнаружили около 2,5 килограммов запрещённых веществ.
Супруги задержаны, на них возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева