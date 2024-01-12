МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* объявили в розыск. Данные следуют из розыскной базы МВД России.
Отмечается, что причиной для объявления в розыск стало уголовное дело, возбуждённое в отношении Волобуева*. При этом не уточняется, по какой именно статье расследуется дело.
Игоря Волобуева* внести в реестр иноагентов 13 октября 2023 года. Он высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, выражал поддержку киевским властям, а затем примкнул к одному из подразделений ВСУ.
Также бывший вице-президент Газпромбанка участвовал в создании материалов иноагентов и выступал на площадках иностранных структур. Волобуев* проживает за пределами России.
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Игоря Волобуева* внести в реестр иноагентов 13 октября 2023 года. Он высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, выражал поддержку киевским властям, а затем примкнул к одному из подразделений ВСУ.
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Анастасия Чинкова