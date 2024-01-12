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МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*

12 января 2024, 17:53
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* объявили в розыск. Данные следуют из розыскной базы МВД России.
Отмечается, что причиной для объявления в розыск стало уголовное дело, возбуждённое в отношении Волобуева*. При этом не уточняется, по какой именно статье расследуется дело.

Игоря Волобуева* внести в реестр иноагентов 13 октября 2023 года. Он высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, выражал поддержку киевским властям, а затем примкнул к одному из подразделений ВСУ.


Также бывший вице-президент Газпромбанка участвовал в создании материалов иноагентов и выступал на площадках иностранных структур. Волобуев* проживает за пределами России.

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#розыск
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#газпром
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В Турции в убийстве россиянки обвиняют гида
12 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Motortion

Гида Николоса подозревают в похищении и убийстве Надежды Ярыгиной в Турции.
Mash пишет, что в данный момент с гидом беседуют полицейские. Волонтёры говорят, что мужчина принимал активное участие в поисках туристки, регулярно настаивая на их прекращении.

Есть несколько причин, по которым в убийстве подозревают именно Николоса.

Тело Надежды нашли рядом с местом, где вчера обнаружили её телефон — в 300 метрах от дома Николоса. До этого обе этих точки обходили не раз, но ничего не нашли. Возможно, гаджет и тело женщины подкинули.

Зимой в посёлке живут не много людей, дома законсервированы. Николос живёт там постоянно и идеально знает район горы Чалыш. Когда к нему пришла поисковая группа, мужчина убедительно уводил всех дальше и призывал не ходить по домам. При этом постоянно накидывал версии, где может находиться девушка.

По словам местных, мужчина женат на россиянке, но недавно у пары случился конфликт, и они разъехались. Детей жена забрала, Николос остался в одиночестве и озлобился.

Напомним, 40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт в посёлке Кириш (район Кемера) 31 декабря. Вернуться она планировала 8 января. Но 3 числа женщина пропала.

В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.

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#турция
#убийство
#женщины
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Семью ходившего босиком на улице Екатеринбурга ребёнка проверит КДН
12 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto.com/Gam198

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что семью мальчика, которого увидели без обуви на улицах зимнего Екатеринбурга, проверит комиссия по делам несовершеннолетних (КДМ).
«Мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учете, была во внимании или нет? Правоохранители будут своими делами заниматься, а мы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних будем говорить о социально-педагогических аспектах этой истории. Надо разобраться, что произошло, что побудило, причины, условия и т.д.» — отметил в беседе с Газета.ру Мороков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой.

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#мать
#мороз
#происшествие
#екатеринбург
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В Краснодарском крае подросток застрелил опекуншу и скрылся на её автомобиле
12 января 2024, 17:08

Фото: istockphoto/ipopba

В Тихорецком районе Краснодарского края подростка обвиняют в убийстве женщины.
Kub Mash сообщает, что подросток застрелил свою опекуншу и угнал её автомобиль. Сообщается, что у парня умерла мать, а отец повесился.

Шефство над подростком решила взять соседка, мама одноклассника подростка — Наталья. Между 14-летним мальчиком и 54-летней опекуншей разразился конфликт. Парень выстрелил в женщину из охотничьего ружья три раза. Он попал в шею и грудь женщины.

Потом он скрылся на автомобиле женщины. Затем бросил машину вместе с оружием за кладбищем.

Тело Натальи обнаружено на полу летней кухни. Подростка задержали. Он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело.

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#краснодарский край
#новости
#происшествие
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Пьяная россиянка таскала за волосы и пыталась задушить ремнем попутчицу в такси
Пьяная уфимка пыталась задушить попутчицу ремнем безопасности из-за замечания
12 января 2024, 16:54

Фото: istock / Yury Karamanenko

В Уфе пьяная женщина пыталась задушить попутчицу в такси ремнём безопасности, а потом вместе с парнем начала вытаскивать её за волосы из автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Инцидент произошел во время поездки, когда женщина начала неадекватно вести себя, а попутчица сделала ей замечание. За это девушке оставили ссадины и вырвали часть волос.

Когда такси подъехало к Дому печати, к ним подошел молодой человек. Вместе они попытались вытащить пострадавшую из автомобиля за волосы, но таи оказывала сопротивления. Ей удлось отбиться от неадекватов — парочка убежала в неизвестном направлении. Полиция в настоящее время разыскивает обоих агрессоров.

Ранее сообщалось, что мужчину избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
#такси
#женщина
#инцидент
#поездки
#драка
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Суд заключил под стражу Сергея Удальцова
Суд до 15 февраля арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма
12 января 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Басманный суд Москвы заключил под стражу лидера «Левого фронта» Сергей Удальцова. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия, которое ранее потребовало арестовать фигуранта уголовного дела об оправдании терроризма.

Решением суда Удальцов будет находиться под стражей до 15 февраля.

Заседание суда проходило в закрытом формате, поскольку документы, обосновывающие арест подсудимого, являются охраняемой законом тайной.

Удальцов рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов в соцсетях, в которых он поддерживает участников «марксистского кружка», арестованных по делу об организации террористической группировки.

При этом, Сергей Удальцов подчеркнул, что не признаёт свою вину.

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#арест
#суд
#обвинение
#террористы
#уголовное дело
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Тиран убивал жену 5 часов на глазах у сына и выдавал все за несчастный случай. Подробности
Под Тулой мужчина 5 часов убивал жену на глаза у сына: подробности преступления
12 января 2024, 16:32

Фото: istock / globalmoments

В Новомосковске Тульской области муж-тиран пять часов убивал жену, а смерть пытался выдать за несчастный случай. Подробности трагедии приводит «Слобода Тула».

Сообщается, что 34-летний Олег Г. начал избивать жену Настю из-за недовольства ее тоном, когда та что-то не так ответила на требование искать деньги на алкоголь у знакомых. Мужчина начал ее избивать рука и ногами, а потом начал хватить первые попавшиеся под руку предметы — деревянную вешалку, утюг, табуретку.

Об этом полицейским рассказал 9-летний сын погибшей. Мужчина издевался над жертвой около 5 часов.

Когда тиран понял, что девушка уже мертва, он попросил ребенка говорить полицейским, что она ушла вечером пьяной в магазин и домой вернулась уже избитой.

«Уже ночью мужчина перетащил труп потерпевшей в ванную комнату, а сыну приказал помочь скрыть следы преступления. После этого позвонил в скорую и полицию — рассказал легенду о походе жены в магазин, закончившимся летальным исходом» — рассказал изданию источник, близкий к следствию.
Старшего сына Анастасии забрала ее мать Елена Анатольевна. По данным «Слободы», после трагедии третьекласснику необходима помощь психолога. А вот младший ребёнок оказался у матери Олега. Пенсионерка отказалась общаться с журналистом, но сказала, что готова разговаривать с сотрудниками опеки и только в присутствии полиции.

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#смерть
#алкоголь
#пенсионерка
#труп
#мать
#мужчина
#сын
#убийство
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«Пьяное зверье»: Тиран пять часов убивал жену и попытался выдать это за несчастный случай
Под Тулой муж пять часов убивал жену и попытался выдать это за несчастный случай
12 января 2024, 16:08

В Новомосковске Тульской области муж-тиран пять часов убивал жену, а смерть пытался выдать за несчастный случай. Об этом пишет «Слобода Тула».
В июле 2023 года 34-летний Олег Г. привез 28-летнюю Анастасию в областной перинатальный центр города Тулы из Новомосковска, а сам уехал. Когда ребенок родился, к нему явились полицейские с и просили почему супруга приехала в роддом с побоями. Он ответил, что жена неуклюжая и за несколько дней до родов ударилась лицом о качели, когда гуляла со своим старшим сыном от первого брака. Женщина подтвердила эту информацию. Она отметила, что ни родственниками, ни полиции не нужно лезть в её семью.

Через полгода ранее судимого за разбой Олега арестовали за убийство. На этот раз выдать следы побоев за неуклюжесть не получилось. Мужчина пять часов истязал девушку при ее старшем сыне.

По данным издания, 4 января пьяный Олег заставил Анастасию по телефону просить у знакомых денег на алкоголь. Ему что-то не понравилось в тоне жены и он начал ее избивать первыми попавшимися под руку предметами.

«Жену бил, сына бил. Пьяное зверье, что тут скажешь. При этом когда трезвый — у него улыбка на лице, и поздоровается, и делами поинтересуется. Но как наступают выходные, так демон в нем просыпается, что ли. Командовал девкой, как хотел, запрещал общаться с кем-либо, кроме себя. Настя, если утрировать, и зимой и летом в солнечных очках ходила, чтобы синяки скрыть», — рассказали соседи погибшей.
Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Олег вину не признаёт и отказывается от дачи показаний.

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#убийство
#смерть
#женщина
#обвинение
#полицейские
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Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах
12 января 2024, 15:50

Фото: iStock/Chalabala

На заброшенной даче Иосифа Сталина, которая находится в подмосковных Мытищах, обнаружены два трупа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, мертвыми обнаружены бывший охранник здания и его друг. Причины их смерти пока не известны.

Напомним, в сентябре прошлого года усадьбу, где Сталин жил в 1930-х годах, выкупила краснодарская компания «Консалтинг и право». Стоимость дачи составила продали 403,5 млн рублей.

12 января на востоке Москвы также нашли труп женщины в строительном мешке. Там она пролежала не менее двух суток. По предварительным данным, 9 у нее было свидание с мужчиной, который назначил первую встречу в подвале многоквартирного дома. Сейчас его разыскивает полиция.

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#полиция
#труп
#дачи
#дома
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Находчивый менеджер фирмы переоделся в женщину и украл у начальника 18 млн рублей
В Москве менеджер фирмы переоделся в женщину и украл 18 млн рублей
12 января 2024, 15:50

Фото: istock / ImageegamI

В Москве менеджер фирмы переоделся в женщину и украл с работы 18 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, молодого человек задержали.

Аферу века попытался провернуть 27-летний Егор, который работал в компании «Веллдан». В фирме он работал три года, поэтому руководитель доверил ему деньги и попросил убрать их в сейф.

22 декабря Егор не явился на работу и перестал отвечать на звонки, а деньги из сейфа пропали. По данным следствия, парень надел женскую одежду, чтобы по камерам видеонаблюдения не было понятно что это мужчина, и вынес деньги.

10 января молодого человека задержали. Деньги он вернул, но его все равно ожидает суд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина пять раз пытался украсть мандарин из магазина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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