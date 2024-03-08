МВД РФ объявило в розыск украинского военного Родина, виновного в ударе по Лисичанску

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МВД России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной бригады ВСУ Евгения Родина, виновного в ударе по пекарне в Лисичанске. Информация следует из данных розыскной базы ведомства.
Напомним, что 3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск ЛНР. В помещении в этот момент находилось большое количество людей. В результате удара погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребёнок.
В базе уточняется, что командир ВСУ разыскивается по уголовной статье.
Ранее сообщалось, что российские войска активно уничтожают образцы военной техники НАТО в зоне спецоперации, ослабляя тем самым украинскую армию.
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Анастасия Чинкова