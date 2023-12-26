МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука

В ночь на 26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по морскому торговому порту в Феодосии. Взрыв был настолько мощным, что в близлежащих домах взрывной волной выбило стекла. Жители были эвакуированы. О том, чем враг атаковал российский порт и удалось ли противнику достигнуть цели, расскажет редакция «Радио 1».