МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука

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Командующего ВВС Вооружённых сил Украины Николая Олещука объявило в федеральный розыск Министерство внутренних дел России.
Напомним, ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года украинская сторона совершила более сотни авиационных ударов с применение беспилотников по территории регионов Российской Федерации.
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*Внесён в реестр иностранных агентов на территории РФ
**СМИ, выполняющее функцию иностранного агента на территории РФ
Евгения Парфентьева