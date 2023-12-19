После угроз семье погибшего бойца Рудакова завели уголовное дело

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Правоохранители возбудили уголовное дело после угроз родным погибшего в зоне спецоперации военного Романа Рудакова. Об этом сообщает «МВД-медиа».
«По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ», — сказано в сообщении.До этого стало известно, что родственники бойца пожаловались в полицию на звонки и сообщения с угрозами, по предварительным данным, поступающих с Украины. Сейчас полицейские занимаются розыском злоумышленников.
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