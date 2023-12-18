В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО

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В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в избиении участника СВО из-за замечания о парковке на тротуаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Василеостровского района в понедельник, 18 декабря, поступило сообщение о дорожном конфликте возле дома №2 по Биржевому переулку.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в течение нескольких минут. Ими оказались двое жителей Санкт-Петербурга. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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«Как выяснилось, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Потерпевший сделал им замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали», — цитирует агентство заявление пресс-службы.
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Диана Аванесян