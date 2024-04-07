В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских

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В Ногинском районе подмосковного Щёлково во время обхода квартир погибли два полицейских. По уточнённым данным, это помощник участкового уполномоченного и оперативник.
В регионе объявлены планы «Сирена» и «Перехват». Сигнал был объявлен в Щёлково в 17:15, сообщает телеграм-канал «112». На сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение во время выполнения ими служебных обязанностей. Сообщается, что нападение на правоохранителей было совершено внезапно.
Разыскивается чёрный мотоцикл, на котором скрылись нападавшие. Силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности. Причины нападения пока неизвестны, подробности уточняются.
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Александр Бойцов