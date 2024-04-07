По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11

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Правоохранители из Щёлково вышли на след наркодиллера, который неожиданно открыл огонь по сотрудникам полиции и скрылся, сообщает телеграм-канал «Mash».
По уточненным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, второй доставлен в реанимацию.
Напавший на полицейских скрылся на черном мотоцикле. В настоящее время он движется по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга на скорости под 150-200 км/час. Злоумышленник открыл огонь по полицейским во время обхода домов в СНТ.
В Подмосковье введены планы «Сирена» и «Перехват».
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Напавший на полицейских скрылся на черном мотоцикле. В настоящее время он движется по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга на скорости под 150-200 км/час. Злоумышленник открыл огонь по полицейским во время обхода домов в СНТ.
В Подмосковье введены планы «Сирена» и «Перехват».
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Анастасия Хохлова