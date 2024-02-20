МВД опубликовало видео расстрела гаишниками автомобиля с людьми

ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram
Полиция ГУ МВД России по Пермскому краю в Телеграм-канале обнародовала кадры с обстрелом машины, водитель которой отказался останавливаться по требованию сотрудников Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 19 февраля. Как сообщает Baza, наряд ДПС заметил седан «ВАЗ-21099», который ехал без госномеров мимо деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но он решил скрыться.
После непродолжительной погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по автомобилю. Отмечается, что водитель совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью других людей, поэтому полицейские применили оружие. Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам машины. Из-за выстрелов пострадали два человека — 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Сейчас они находятся в больнице. Отмечается, что у них были замечены признаки опьянения.
21-летнего водителя доставили в участок, он также был пьян.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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После непродолжительной погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по автомобилю. Отмечается, что водитель совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью других людей, поэтому полицейские применили оружие. Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам машины. Из-за выстрелов пострадали два человека — 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Сейчас они находятся в больнице. Отмечается, что у них были замечены признаки опьянения.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Алина Юрчак