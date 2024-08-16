Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
На сегодняшний день обстановка в Курской области контролируется российскими силами. ВС РФ выбивают противника из занятых населенных пунктов, уничтожая украинских боевиков. Тем временем российские бойцы заняли почти всю территорию Нью-Йорка, вытесняют ВСУ из Торецка и приближаются к Покровску.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 16 августа приводит редакция «Радио 1».
Обстановка на курском направлении контролируется российскими войсками. Противник постепенно выбивается из занятых населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По данным Telegram-канала «Два майора», боевые действия в регионе характеризуются как манёвренная война.
Тем временем украинское командование продолжает подтягивать резервы в курское приграничье. По-прежнему остается вопрос о возможном прорыве ВСУ в районе Теткино. Украинские войска уже два раза пытались бить по мосту, который ведёт к этому участку границы, чтобы усложнить логистику российских войск, однако мост выстоял.
Здесь фронт ВСУ рушится не по дням, а по часам. Накануне сообщалось, что ВС РФ находятся всего в 12 км от Покровска (Красноармейска). Этот город является важным логистическим узлом для украинской армии в Донбассе.
По последним данным, российские бойцы освободили Николаевку. В южной и западной частях села ещё находятся некоторые бригады ВСУ, однако скоро они будут зачищены.
Также поздно вечером 15 августа пришла информация об освобождении Новторецкого, расположенного в районе Гродовки. В самой Гродовке российские войска закрепились на глубину до 200 метров. В Николаевке российские войска закрепились в застройке. Тем временем украинские войска начинают отходить из Журавки. Есть информация, что этот населенный пункт уже находится под контролем ВС РФ.
Армия России за минувшие сутки продвинулась приблизительно на 400 метров к террикону шахты «Северная» с восточного направления. Данная локация является ключевой на этом участке фронта.
В самом Торецке российские бойцы взяли под контроль квартал многоэтажек на востоке со стороны Кирово. Тем временем под контролем ВС РФ находится уже 90% Нью-Йорка, в том числе и центр города. Переименование обратно в Новгородское теперь являются делом нескольких дней.
Несколько подразделений противника попали в окружение между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день.
По данным украинского военного ресурса, российские войска существенно продвинулись в направлении реки Оскол под Купянском. После успехов у Песчаного по прямой до Оскола нашим бойцам осталось менее семи километров.
Напомним, выход к этой реке и занятие позиций по ее левому берегу — одна из ключевых целей ВС РФ на этом направлении.
Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. На земле без существенных изменений, однако активность боев по-прежнему остаётся высокой. Бойцы ВС РФ продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м.
В Константиновке российские войска с боями продвигаются внутри населённого пункта. В Красногоровке также есть продвижение ВС РФ. В Карловке ВСУ начали покидать свои позиции, однако пока нет информации, какой процент села находится под нашим контролем, пишет Telegram-канал WarGonzo.
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Курская область
Обстановка на курском направлении контролируется российскими войсками. Противник постепенно выбивается из занятых населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника. Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — сказал Алаудинов.
По данным Telegram-канала «Два майора», боевые действия в регионе характеризуются как манёвренная война.
«Противник рейдовыми действиями старается занимать территорию и населенные пункты, ВС России встречными действиями выбивает врага: вчера бои шли у Ольгино, Спального, Коренево, Мартыновки. В Судже очаговое присутствие обеих сторон, идут столкновения», — говорится в сообщении.
Тем временем украинское командование продолжает подтягивать резервы в курское приграничье. По-прежнему остается вопрос о возможном прорыве ВСУ в районе Теткино. Украинские войска уже два раза пытались бить по мосту, который ведёт к этому участку границы, чтобы усложнить логистику российских войск, однако мост выстоял.
Покровское направление
Здесь фронт ВСУ рушится не по дням, а по часам. Накануне сообщалось, что ВС РФ находятся всего в 12 км от Покровска (Красноармейска). Этот город является важным логистическим узлом для украинской армии в Донбассе.
По последним данным, российские бойцы освободили Николаевку. В южной и западной частях села ещё находятся некоторые бригады ВСУ, однако скоро они будут зачищены.
Также поздно вечером 15 августа пришла информация об освобождении Новторецкого, расположенного в районе Гродовки. В самой Гродовке российские войска закрепились на глубину до 200 метров. В Николаевке российские войска закрепились в застройке. Тем временем украинские войска начинают отходить из Журавки. Есть информация, что этот населенный пункт уже находится под контролем ВС РФ.
Торецкое направление
Армия России за минувшие сутки продвинулась приблизительно на 400 метров к террикону шахты «Северная» с восточного направления. Данная локация является ключевой на этом участке фронта.
В самом Торецке российские бойцы взяли под контроль квартал многоэтажек на востоке со стороны Кирово. Тем временем под контролем ВС РФ находится уже 90% Нью-Йорка, в том числе и центр города. Переименование обратно в Новгородское теперь являются делом нескольких дней.
Купянское направление
Несколько подразделений противника попали в окружение между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день.
По данным украинского военного ресурса, российские войска существенно продвинулись в направлении реки Оскол под Купянском. После успехов у Песчаного по прямой до Оскола нашим бойцам осталось менее семи километров.
Напомним, выход к этой реке и занятие позиций по ее левому берегу — одна из ключевых целей ВС РФ на этом направлении.
Харьковское направление
Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. На земле без существенных изменений, однако активность боев по-прежнему остаётся высокой. Бойцы ВС РФ продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м.
Южнодонецкое направление
В Константиновке российские войска с боями продвигаются внутри населённого пункта. В Красногоровке также есть продвижение ВС РФ. В Карловке ВСУ начали покидать свои позиции, однако пока нет информации, какой процент села находится под нашим контролем, пишет Telegram-канал WarGonzo.
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Элина Позднякова