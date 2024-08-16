Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Обстановка в Курской области, разгром ВСУ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО

Обстановка в Курской области, разгром ВСУ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО

Алаудинов: ВС РФ контролируют обстановку в Курской области
16 августа 2024, 11:32
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На сегодняшний день обстановка в Курской области контролируется российскими силами. ВС РФ выбивают противника из занятых населенных пунктов, уничтожая украинских боевиков. Тем временем российские бойцы заняли почти всю территорию Нью-Йорка, вытесняют ВСУ из Торецка и приближаются к Покровску.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 16 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Обстановка на курском направлении контролируется российскими войсками. Противник постепенно выбивается из занятых населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.



«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника. Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — сказал Алаудинов.

По данным Telegram-канала «Два майора», боевые действия в регионе характеризуются как манёвренная война.

«Противник рейдовыми действиями старается занимать территорию и населенные пункты, ВС России встречными действиями выбивает врага: вчера бои шли у Ольгино, Спального, Коренево, Мартыновки. В Судже очаговое присутствие обеих сторон, идут столкновения», — говорится в сообщении.

Тем временем украинское командование продолжает подтягивать резервы в курское приграничье. По-прежнему остается вопрос о возможном прорыве ВСУ в районе Теткино. Украинские войска уже два раза пытались бить по мосту, который ведёт к этому участку границы, чтобы усложнить логистику российских войск, однако мост выстоял.

Покровское направление


Здесь фронт ВСУ рушится не по дням, а по часам. Накануне сообщалось, что ВС РФ находятся всего в 12 км от Покровска (Красноармейска). Этот город является важным логистическим узлом для украинской армии в Донбассе.

По последним данным, российские бойцы освободили Николаевку. В южной и западной частях села ещё находятся некоторые бригады ВСУ, однако скоро они будут зачищены.

Также поздно вечером 15 августа пришла информация об освобождении Новторецкого, расположенного в районе Гродовки. В самой Гродовке российские войска закрепились на глубину до 200 метров. В Николаевке российские войска закрепились в застройке. Тем временем украинские войска начинают отходить из Журавки. Есть информация, что этот населенный пункт уже находится под контролем ВС РФ.

Торецкое направление


Армия России за минувшие сутки продвинулась приблизительно на 400 метров к террикону шахты «Северная» с восточного направления. Данная локация является ключевой на этом участке фронта.

В самом Торецке российские бойцы взяли под контроль квартал многоэтажек на востоке со стороны Кирово. Тем временем под контролем ВС РФ находится уже 90% Нью-Йорка, в том числе и центр города. Переименование обратно в Новгородское теперь являются делом нескольких дней.

Купянское направление


Несколько подразделений противника попали в окружение между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день.

По данным украинского военного ресурса, российские войска существенно продвинулись в направлении реки Оскол под Купянском. После успехов у Песчаного по прямой до Оскола нашим бойцам осталось менее семи километров.

Напомним, выход к этой реке и занятие позиций по ее левому берегу — одна из ключевых целей ВС РФ на этом направлении.

Харьковское направление


Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. На земле без существенных изменений, однако активность боев по-прежнему остаётся высокой. Бойцы ВС РФ продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м.

Южнодонецкое направление


В Константиновке российские войска с боями продвигаются внутри населённого пункта. В Красногоровке также есть продвижение ВС РФ. В Карловке ВСУ начали покидать свои позиции, однако пока нет информации, какой процент села находится под нашим контролем, пишет Telegram-канал WarGonzo.

Читайте также:

Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ

Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском
#мост
#реки
#работа
#военные
#война
#город
#контроль
#telegram
#информация
#всу
#вс рф
Бойцы ВСУ за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании
Times: бойцы ВСУ за месяц до нападения на РФ учились городским боям в Британии
16 августа 2024, 11:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные, участвующие в атаке на Курскую область, за месяц до этого проходили обучение в Великобритании ведению боёв в городских условиях. Об этом пишет газета Times.
В материале сообщается о бойце Адаме, состоящим в подразделении, участвовавшим в террористическом нападении на российский регион. До этого его батальон участвовал в боевых действиях у Авдеевки и Харькова.

За месяц до атаки на Курскую область, часть бойцов этого подразделения была направлена в Великобританию, где их обучали ведению боёв вместе с британскими военными.

Особое внимание во время обучения уделялось рейдам на высотные здания.

Читайте также:

Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России

В США предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области

Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ
#военные
#всу
#украина
#атака
#курская область
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Операторы БПЛА уничтожили антенны связи Starlink ВСУ на правом берегу Днепра
16 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/vadimrysev

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Операторы беспилотников ударили по украинским антеннам связи Starlink на Каховском направлении. В результате ударом были уничтожены сразу несколько антенн и ретрансляторов.

В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Днепр» ежедневно в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра через дроны. Они отслеживают передвижение бойцов ВСУ, корректируют удары реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели украинских войск.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Сумской области

Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском
#бпла
#беспилотник
#удар
#всу
#военные
#вс рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
MWM: уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ
16 августа 2024, 11:10

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует журнал Military Watch.
В материале отмечается, что в ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с ВС РФ может кардинально ухудшить ситуацию для украинских военных. По мнению журналистов, в Курской области ВСУ потеряли очень много техники.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Украинский военный начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Боевик в ответ начал его оскорблять.

Военкор Александр Сладков заявил, что боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу.

Читайте также:

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области

Стала известна причина нехватки живой силы у Украины

Названа реальная причина нападения ВСУ на Курскую область
#военные
#украина
#всу
#вс рф
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ
16 августа 2024, 11:08

Фото: iStock/maki_shmaki

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ в Кривом Роге. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев сообщил о поражении склада с боекомплектами ВСУ и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Уточняется, что под удар также попал личный состав противника.

Подпольщик отметил, что удары были нанесены в районе железнодорожной станции Червоная. По предварительным данным, для атаки задействовали ракетный комплекс «Искандер-М».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ
#комплекс
#станции
#удар
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ в Курской области
WG: два брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ в Курской области
16 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Два брата, проживающие в Курской области, обнаружили в лесу истекающего кровью бойца ВСУ и спасли его. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что россияне наложили пострадавшему жгуты, после чего передали его российским военным, объяснив им, что человек с перебитой ногой уже не является врагом.

Также братья сняли раненого на видео, спросив у него цель захода ВСУ на российскую территорию.

Авторы поста подчеркнули, что их поразили великодушие и вежливость простых россиян, которые, несмотря на атаку ВСУ на их регион, обращались к бойцу на «Вы» и оказали ему помощь.

В настоящее время братья остаются в родном регионе и помогают курянам эвакуироваться из обстреливаемых населённых пунктов.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Сумской области

Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области

Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ
#всу
#военные
#курская область
#спасение
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Сумской области
16 августа 2024, 10:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Две украинские установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по предварительным данным, уничтожили в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что российские войска нанесли ракетный удар по позиции расположения машины в районе населённого пункта Мирополье в украинской Сумской области.

В результате удара, предварительно, были уничтожены две установки РСЗО.

Также украинские СМИ пишут о серии взрывов, прогремевших на фоне воздушной тревоги в районе города Сумы.

Ранее сообщалось, что Минобороны Канады позволило ВСУ использовать поставленное канадское оружие на территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ

Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском
#вс рф
#всу
#рсзо
#ракетный удар
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области
Алаудинов заявил, что войска РФ контролируют обстановку в Курской области
16 августа 2024, 10:37

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области для российских войск «нормальная», передает ТАСС.
По словам Алаудинова, обстановка в регионе подконтрольная ВС России. Он добавил, что в настоящее время идет интенсивная работа по уничтожению армии противника.

Алаудинов заключил, что за 15 августа «было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», а 16 августа украинские войска пытаются пробиться «другими направлениями», однако эти попытки остаются безуспешными.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

Читайте также:

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

Марочко: Киев перебрасывает медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении

Российский комбат рассказал, как изменился характер спецоперации за два года
#работа
#военные
#армия
#участок
#армия россии
#всу
#минобороны
#киев
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ
Военблогер Фёдоров: боец ВС РФ на Lada сжёг бензином БМП ВСУ
16 августа 2024, 10:27

Фото: iStock/PamWalker68

Боец ВС РФ в одиночку взорвал боевую машину пехоты (БМП) ВСУ на Курском направлении. Об этом в своём Telegram-канале написал военный аналитик и блогер Кирилл Фёдоров.
Отмечается, что российский военный на автомобиле Lada подъехал к БМП. После этого он облил украинскую машину бензином из канистры, и прогремел взрыв. Затем боец оперативно ретировался.

Минобороны России официально не комментировало данный поступок.

Фёдоров уточнил, что украинская БМП заглохла на Курском направлении, после чего управлявшие её бойцы ВСУ бросили машину и спрятались в кустах в 30 метрах от неё. Когда подъехал российский военный, они не смогли ему помешать.

Читайте также:

Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

Стала известна причина нехватки живой силы у Украины
#вс рф
#всу
#машины
#военные
#пожар
#взрыв
#сво
#курское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ
16 августа 2024, 10:19

Фото: iStock/Phototreat

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за действий ВСУ. Об этом Сингх сообщила во время брифинга.
По ее словам, администрация Соединенных Штатов всегда оценивает риски эскалации, однако, несмотря на имеющуюся угрозу, Вашингтон и его союзники продолжат поддержку киевского режима. Сингх заключила, что если Москва не отвечает на некоторые действия, то это не означает, что она не может или не захочет сделать это в дальнейшем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США обвинили НАТО во вторжении на территорию России

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области

Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия
#москва
#сша
#дом
#нато
#всу
#ракеты
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф