Два брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Два брата, проживающие в Курской области, обнаружили в лесу истекающего кровью бойца ВСУ и спасли его. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что россияне наложили пострадавшему жгуты, после чего передали его российским военным, объяснив им, что человек с перебитой ногой уже не является врагом.
Также братья сняли раненого на видео, спросив у него цель захода ВСУ на российскую территорию.
Авторы поста подчеркнули, что их поразили великодушие и вежливость простых россиян, которые, несмотря на атаку ВСУ на их регион, обращались к бойцу на «Вы» и оказали ему помощь.
В настоящее время братья остаются в родном регионе и помогают курянам эвакуироваться из обстреливаемых населённых пунктов.
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Также братья сняли раненого на видео, спросив у него цель захода ВСУ на российскую территорию.
Авторы поста подчеркнули, что их поразили великодушие и вежливость простых россиян, которые, несмотря на атаку ВСУ на их регион, обращались к бойцу на «Вы» и оказали ему помощь.
В настоящее время братья остаются в родном регионе и помогают курянам эвакуироваться из обстреливаемых населённых пунктов.
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Анастасия Чинкова