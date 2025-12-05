МВД: Похитивших у россиян свыше 200 млн руб кибермошенников задержали
Сотрудники полиции задержали разработчика и главного администратора компьютерного вируса, а также группу подозреваемых в дистанционных хищениях в 78 регионах России.
Об этом 5 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации ведомства, фигурантами являются участники межрегиональной преступной группы, подозреваемые в более чем 600 преступлениях по всей стране. Оперативные мероприятия проводились силовиками Ростовской и Самарской областей.
Общий ущерб от действий мошенников превысил 200 миллионов рублей. Для осуществления хищений они использовали вирус NFCGate, который распространялся через мессенджеры WhatsApp* и Telegram под видом приложений государственных организаций и банков.
Преступники действовали по отработанной схеме: они звонили жертве, убеждали установить файл-приложение, а затем просили поднести банковскую карту к смартфону и ввести ПИН-код. Получив данные, сообщники снимали деньги в банкоматах по всей России.
Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
