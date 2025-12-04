«Это скам!»: Актёр Данила Козловский рассказал о новом виде обмана от его имени
Актёр Данила Козловский опроверг слух, что участвовал в мошеннической схеме
Актёр Данила Козловский предупредил подписчиков своего блога о мошенниках, которые действуют от его имени.
В своём обращении Козловский указал, что в ряде Telegram-каналов появилась реклама финансовой схемы. Злоумышленники утверждают, будто актёр рекомендует этот план.
«Это скам и мошенничество!» — подчеркнул артист.Козловский чётко заявил, что сам не участвует в подобных «мутных» инвестиционных или финансовых проектах. Он категорически опроверг слухи о том, что якобы предлагает кому-либо в них вступать. В конце своего сообщения Данила призвал поклонников остерегаться таких схем, проявлять бдительность и беречь свои средства, а также средства своих близких.
