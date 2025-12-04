«Это скам!»: Актёр Данила Козловский рассказал о новом виде обмана от его имени

04 декабря 2025, 13:30

Актёр Данила Козловский опроверг слух, что участвовал в мошеннической схеме

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Актёр Данила Козловский предупредил подписчиков своего блога о мошенниках, которые действуют от его имени.





В своём обращении Козловский указал, что в ряде Telegram-каналов появилась реклама финансовой схемы. Злоумышленники утверждают, будто актёр рекомендует этот план.

«Это скам и мошенничество!» — подчеркнул артист.

