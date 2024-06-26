МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале

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Вечером 25 июня в центре Махачкалы прошла полицейская операция, очевидцы сообщали о звуках стрельбы, а власти просили людей укрыться. В МВД сообщили, что причиной операции стала неудачная шутка местного жителя про «скорое начало перестрелки», пишет РБК.
Шутника задержали и доставили в отдел. На опубликованном правоохранителями видео мужчина заявил, что проходя мимо сидевших на скамейке девушек сказал им про то, что им лучше не покидать свои дома, та как сейчас «опасное время» и «всякое происходит».
В свою очередь, в МВД уточнили, что, согласно показаниям 17-летней девушки, когда рядом с ними припарковался внедорожник и из него вышли трое мужчин, один из них (задержанный) заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».
После звонка на место направилась 7 полицейских нарядов, участок оцепили, а территорию проверяли кинологи. Позже региональное МВД опровергло сведенья о стрельбе.
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«Эти девушки, в каком бы формате я ранее не выразился, шуточном формате, они не так поняли и не так донесли», — сказал задержанный.
В свою очередь, в МВД уточнили, что, согласно показаниям 17-летней девушки, когда рядом с ними припарковался внедорожник и из него вышли трое мужчин, один из них (задержанный) заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».
После звонка на место направилась 7 полицейских нарядов, участок оцепили, а территорию проверяли кинологи. Позже региональное МВД опровергло сведенья о стрельбе.
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Алина Юрчак