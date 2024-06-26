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МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале

МВД задержало мужчину, который пошутил про перестрелку в Дагестане
26 июня 2024, 04:00
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Вечером 25 июня в центре Махачкалы прошла полицейская операция, очевидцы сообщали о звуках стрельбы, а власти просили людей укрыться. В МВД сообщили, что причиной операции стала неудачная шутка местного жителя про «скорое начало перестрелки», пишет РБК.
Шутника задержали и доставили в отдел. На опубликованном правоохранителями видео мужчина заявил, что проходя мимо сидевших на скамейке девушек сказал им про то, что им лучше не покидать свои дома, та как сейчас «опасное время» и «всякое происходит».

«Эти девушки, в каком бы формате я ранее не выразился, шуточном формате, они не так поняли и не так донесли», — сказал задержанный.


В свою очередь, в МВД уточнили, что, согласно показаниям 17-летней девушки, когда рядом с ними припарковался внедорожник и из него вышли трое мужчин, один из них (задержанный) заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».

После звонка на место направилась 7 полицейских нарядов, участок оцепили, а территорию проверяли кинологи. Позже региональное МВД опровергло сведенья о стрельбе.

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#мвд
#операция
#видео
#операции
#дома
В Сирии беспилотник коалиции опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ
ЦПВС: БПЛА MQ-9 Reaper над Хомсом опасно сблизился с Су-34 ВКС России
26 июня 2024, 01:02

Фото: istock / Marina Denisenko

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции» над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 Воздушно-космических сил РФ, который выполнял плановый полет в небе над Сирией. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов.
«Сегодня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — заявил офицер.
Попов добавил, что летчик ВС РФ своевременно предпринял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.

До этого Юрий Попов сообщил, что бойцы Воздушно-космических сил России нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии. Он заявил, что удары наносились обнаруженным ранее местам базирования боевиков, покинувших зону Эт-Танф и ушедших в отдаленные горные районы Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

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#сирия
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Ветеран СВР указал на связь между терактами в Дагестане и Севастополе
Теракты в Дагестане и Севастополе взаимосвязаны, указал ветеран СВР Корольков
26 июня 2024, 01:00

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Между терактами в Севастополе и Дагестане есть «абсолютная связь». Об этом в интервью Pravda.ru заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.
Он предположил, что в России действуют «спящие ячейки», одной из которых был дан приказ действовать в определённый момент. По словам Королькова, сначала был нанесён удар по Крыму, но «требовался повод для разжигания внутреннего конфликта, и тогда был дан приказ начать выступление «спящей ячейке».

Эксперт отметил, что теракты в Дагестане и в Севастополе рассчитаны на растягивание средств и сил. При этом теракт в Севастополе был рассчитан именно на убийство мирных жителей при помощи кассетных боеприпасов, то есть это типичный терроризм.

«Так что мое мнение, как специалиста по этим вещам, они, конечно, завязаны, хотя прямых доказательств мы никогда, естественно, не получим», – сказал Корольков в интервью Pravda.ru.

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#севастополь
#дагестан
#теракт
#свр
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Силовики сняли оцепление с Университетской площади в центре Махачкалы
26 июня 2024, 00:35

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов перекрывали Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник.
Как рассказал собеседник издания, район Университетской площади был «оцеплен сотрудниками, на месте находятся несколько нарядов полиции».

«Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее», — сказано в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале муниципалитета.
Позже появились сведенья о том, что оцепление было снято. Информация касаемо передвигающихся по территории города с винтовками преступников оказались ложными.

В ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Очевидцы сообщили РИА Новости, что звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади.

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#жители
#дагестан
#стрельба
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В Махачкале снова слышна стрельба
РИА Новости: в Махачкале снова открыли стрельбу
25 июня 2024, 23:34

Фото: istock / A_N

В центре Махачкалы слышна стрельба. Об этом сообщил местный житель изданию РИА Новости.
«Звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади. Тут много полицейских», — сказал собеседник информагентства.
Региональные власти уточнили, что полиция проводит мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова, и попросили население покинуть эту территорию.

Также отметим, что ряд Телеграм-каналов сообщал про введение плана «перехват» в городе, однако в МВД Дагестана опровергли эти сведенья.

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов», — сказано в заявлении правоохранителей.
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#полиция
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Readovka: здание НИИ во Фрязино снова горит — кадры
25 июня 2024, 21:36

Фото: istockphoto/Diy1

Здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Об этом сообщает Readovka в Telegram-канале, публикуя кадры пожара.
Возможно, спасатели уехали и не дотушили один очаг. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах.

До этого сотрудники МЧС не пробрались к людям из-за нехватки сотрудников и сложности пожара. Погибли девять человек, из которых семь задохнулись, а двое выпрыгнули в окна. По словам одного из сотрудников местного МЧС, в ведомстве низкие зарплаты, поэтому люди не идут работать. Ранее эксперт Сергей Гринин рассказывал, как нужно вести себя во время пожара в здании, что необходимо делать первым делом и какие проверенные средства использовать. Подробности в материале «Радио 1».

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Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
25 июня 2024, 20:46

Фото: Istockphoto / designer491

Участник спецоперации из Барнаула, решивший построить дом на участке, стал жертвой мошеннической схемы. После внесения предоплаты строительство так и не началось, а руководитель фирмы перестал выходить на связь. Оказалось, что человек с такой же фамилией и инициалами ранее был судим за мошенничество.
Как выяснил RT, Владимир Шемякин – не единственный пострадавший от злоумышленников. Ещё как минимум 58 жителей разных регионов заплатили деньги, но так и не получили дома и бани.

Шемякин подписал контракт с Минобороны и находился в зоне СВО. Дважды был ранен. Поправляясь в госпитале, получил выплату и решил построить дом на участке отца.

Строительную фирму «Эко Хаус» боец нашёл в соцсети. После подписания договора отец военнослужащего отдал представителям компании половину стоимости дома наличными – 1 млн 80 тыс. рублей. Ему на руки дали чек и копию договора.

Согласно договору, начать строительство дома планировалось 24 мая, а 29 июня Шемякин должен был принимать объект. Однако дозвониться до сотрудников компании Владимир больше не смог.

Военнослужащий обратился к юристу и попросил найти информацию про фирму «Эко Хаус» и её владельца. Оказалось, что человек с такими же фамилией и инициалами был ранее судим за мошенничество.

Как сообщили RT в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, по факту заявления Владимира Шемякина возбуждено уголовное дело. Однако при этом фирма продолжает деятельность.

Все подробности этой истории можно узнать на сайте RT.

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МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ

В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров

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#спецоперация
#военные
#строительство
#дом
#мошенники
#уголовное дело
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МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ
25 июня 2024, 20:34

Фото: istockphoto/nixki

МВД Абхазии задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.
«Задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам. Задержаны Какалия А. Г., 1997 г.р., Чаговец И. А., 1988 г.р. и Какалия Б. Г., 1991 г.р.», ‑ сообщили в ведомстве.

Стрельба на российско-абхазской границе произошла в воскресенье, 23 июня. По данным правоохранителей, один человек погиб, еще трое пострадали. Открыто уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке оружия, а также об убийстве.

Ранее задержали четверых подозреваемых, трое разыскивались. Все являются гражданами Абхазии. По словам главы абхазского МВД Роберта Киута, стрельба произошла из-за давнего имущественного конфликта.

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#абхазия
#стрельба
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В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров
25 июня 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На десять суток арестован экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров Ленинским районным судом Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в регионе.
«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, (мелкое хулиганство) назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», – сказано в сообщении.

Уточняется, что постановление подлежит обжалованию. Магомед Омаров, чьи сыновья принимали участие в терактах в республике, задержан за хулиганство в воскресенье, 23 июня. Его дом обыскали, а из партии «Единая Россия» исключили.

Боевики напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Бандиты также совершили нападение на пост ДПС, а затем скрылись. Позже их ликвидировали. Правоохранители разыскивают пособников террористов.

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#россия
#суд
#дагестан
#новости
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Дарью Трепову* этапировали из СИЗО Петербурга в колонию
Осужденную на 27 лет Трепову* начали этапировать в колонию
25 июня 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Дарью Трепову*, осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.
Как сообщил Берман, Трепова накануне покинула СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в одном из российских регионов.

Иные подробности не разглашаются.

Напомним, 2 апреля прошлого года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри. Перед терактом Трепова* ходила в церковь с просьбой благословить её на переезд в Киев и занятие там журналистикой, но её благословили только на дорогу. Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка.

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*Внесена в список террористов и экстремистов
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