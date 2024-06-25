Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники

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Участник спецоперации из Барнаула, решивший построить дом на участке, стал жертвой мошеннической схемы. После внесения предоплаты строительство так и не началось, а руководитель фирмы перестал выходить на связь. Оказалось, что человек с такой же фамилией и инициалами ранее был судим за мошенничество.
Как выяснил RT, Владимир Шемякин – не единственный пострадавший от злоумышленников. Ещё как минимум 58 жителей разных регионов заплатили деньги, но так и не получили дома и бани.
Шемякин подписал контракт с Минобороны и находился в зоне СВО. Дважды был ранен. Поправляясь в госпитале, получил выплату и решил построить дом на участке отца.
Строительную фирму «Эко Хаус» боец нашёл в соцсети. После подписания договора отец военнослужащего отдал представителям компании половину стоимости дома наличными – 1 млн 80 тыс. рублей. Ему на руки дали чек и копию договора.
Согласно договору, начать строительство дома планировалось 24 мая, а 29 июня Шемякин должен был принимать объект. Однако дозвониться до сотрудников компании Владимир больше не смог.
Военнослужащий обратился к юристу и попросил найти информацию про фирму «Эко Хаус» и её владельца. Оказалось, что человек с такими же фамилией и инициалами был ранее судим за мошенничество.
Как сообщили RT в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, по факту заявления Владимира Шемякина возбуждено уголовное дело. Однако при этом фирма продолжает деятельность.
Все подробности этой истории можно узнать на сайте RT.
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Шемякин подписал контракт с Минобороны и находился в зоне СВО. Дважды был ранен. Поправляясь в госпитале, получил выплату и решил построить дом на участке отца.
Строительную фирму «Эко Хаус» боец нашёл в соцсети. После подписания договора отец военнослужащего отдал представителям компании половину стоимости дома наличными – 1 млн 80 тыс. рублей. Ему на руки дали чек и копию договора.
Согласно договору, начать строительство дома планировалось 24 мая, а 29 июня Шемякин должен был принимать объект. Однако дозвониться до сотрудников компании Владимир больше не смог.
Военнослужащий обратился к юристу и попросил найти информацию про фирму «Эко Хаус» и её владельца. Оказалось, что человек с такими же фамилией и инициалами был ранее судим за мошенничество.
Как сообщили RT в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, по факту заявления Владимира Шемякина возбуждено уголовное дело. Однако при этом фирма продолжает деятельность.
Все подробности этой истории можно узнать на сайте RT.
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Лора Луганская