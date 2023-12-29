Защита обжаловала 12-летний приговор бывшего министра Абызова

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Защита обжаловала приговор бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.
Напомним, 21 декабря Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении 4 миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.
Помимо этого, Абызов был лишён ордена Дружбы, ему также запретили занимать управляющие должности в течении трёх лет после выхода из мест лишения свободы. К тому же, бывшего министра обязали выплатить 80 миллионов рублей штрафа.
29 декабря стало известно, что представители защиты Абызова обжаловали его обвинительный приговор. При этом, как сообщили в пресс-службе суда, в настоящий момент приговор обжаловали ещё не все защитники.
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Помимо этого, Абызов был лишён ордена Дружбы, ему также запретили занимать управляющие должности в течении трёх лет после выхода из мест лишения свободы. К тому же, бывшего министра обязали выплатить 80 миллионов рублей штрафа.
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Евгения Парфентьева