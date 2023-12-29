Мошенники развели Героя России Тюрина на 10 миллионов рублей

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Мошенники развели лётчика-космонавта Михаила Тюрина на 10 миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, с 15 по 20 декабря Тюрину регулярно звонил некий мужчина, который представлялся Герою России полицейским. Мошеннику удалось убедить лётчика, что ему необходимо перевести средства на безопасный счёт.
В результате, злоумышленнику удалось развести Тюрина на кредит размером в 10 миллионов рублей.
Когда лётчик догадался об обмане, то написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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В результате, злоумышленнику удалось развести Тюрина на кредит размером в 10 миллионов рублей.
«С 10 августа по 17 декабря 2001 года Тюрин выполнил 128-суточный полёт на Международной космической станции. В 2003 году ему присвоили звание Героя России», — напомнили в Baza.
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Евгения Парфентьева