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Мошенники развели Героя России Тюрина на 10 миллионов рублей

29 декабря 2023, 15:11
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники развели лётчика-космонавта Михаила Тюрина на 10 миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, с 15 по 20 декабря Тюрину регулярно звонил некий мужчина, который представлялся Герою России полицейским. Мошеннику удалось убедить лётчика, что ему необходимо перевести средства на безопасный счёт.

В результате, злоумышленнику удалось развести Тюрина на кредит размером в 10 миллионов рублей.


Когда лётчик догадался об обмане, то написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«С 10 августа по 17 декабря 2001 года Тюрин выполнил 128-суточный полёт на Международной космической станции. В 2003 году ему присвоили звание Героя России», — напомнили в Baza.

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#уголовное кредит
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#мошенник
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В ДТП с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок
29 декабря 2023, 15:26

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения легковушки с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник из медицинской сферы.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каргапольском округе.

Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с лесовозом. При каких обстоятельствах произошла авария — в настоящий момент устанавливается.

«Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник издания.

Дополнительных деталей происшествия не приводится.

Напомним, 28 декабря в Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка».

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На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
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#смерть
#ребёнок
#курганская область
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Домашняя кошка спасла пожилую хозяйку от агрессивного мужчины
San Antonio Express-News: в США кошка остановила мужчину, напавшего на хозяйку
29 декабря 2023, 15:18

Фото: istock / Nils Jacobi

В Соединенных Штатах кошка спасла жизнь престарелой хозяйки, остановив напавшего на нее мужчину. Об этом пишет San Antonio Express-News.

Инцидент произошел в городе Сан-Антонио, штат Техас, в Рождество, 25 декабря. 74-летняя женщина рассказала, что несколько лет назад состояла в романтических отношениях 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном. Недавно у мужчины сгорел дом, и американка разрешила ему временно поселиться у нее.

В праздничный день он попросил бывшую избранницу дать ему на время машину, но она отказалась. Тогда Деруэн разозлился и набросился на женщину. Мужчина толкнул ее на кровать и начал душить, держа шею и закрывая рот и нос. Женище удалось сбежать благодаря кошке, которая набросилась на агрессивного мужчину. Он боялся кошек, поэтому остановился.

Американке удалось выбежать и добраться до ближайшего полицейского участка.

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На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера

#дом
#женщина
#рождество
#кошка
#инцидент
#нападение
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Украинские пограничники достали из камышей мужчину, пытавшегося пересечь границу
На Украине пограничники достали из камышей пытавшегося пересечь границу мужчину
29 декабря 2023, 14:34

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr

На Украине пограничники нашли мужчину, который пытался вброд пересечь реку Кучурган в Одесской области, на границе с Молдавией. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Как сообщает ведомство, украина заметили с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором. Гражданин пытался перебросить на другой берег свои вещи, но когда к нему подошли пограничники, мокрый и без верхней одежды украинец попытался спрятаться в камышах.

«Путешественника» напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротокола избежать не удалось. Дело направлено в суд», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина Украины по имени Вандам Янов с наркотиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#украина
#граница
#задержание
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«Привязал к стулу и душил ремнем»: восьмиклассник запытал сверстника после школы
Восьмиклассника обвинили в пытках своего сверстника после школы в Москве
29 декабря 2023, 14:33

Фото: istock / nito100

Ученик восьмого класса устроил пытки своему сверстнику. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 27 декабря. Подросток предложил сверстнику пойти к нему в гости. В доме восьмиклассник привязал сверстника к стулу, начал стрелять в него резиновыми пулями, затем душил ремнем. Несовершеннолетний получил множественные ссадины и ушиб левой руки. Повреждения на теле ребенка увидела его мать, когда он вернулся домой. Женщина обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту издевательств над подростком. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прежде сообщалось, что женщина в Санкт-Петербурге заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их.

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#полиция
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#инцидент
#избиение
#насилие
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки в Кашире на 2 месяца
29 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Каширский городской суд арестовал пожилого мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кашире, об этом сообщает «Известия».
Напомним, 23 декабря в Подмосковье пропала 70-летняя женщина. Она поехала на дачу в Каширу, а затем позвонила своей дочери, сказав, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пенсионерки отключился, больше её никто не видел.

В результате, правоохранители вышли на след 72-летнего жителя деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. Осмотрев багажник его автомобиля, следователям удалось обнаружить следы крови.

29 декабря Каширский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 23 февраля 2024 года.

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Хинштейн: В Москве обвинили мужчину, защитившему пенсионера от мигрантов

12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Петербурге
#подмосковье
#суд
#убийство
#наказание
#сизо
#кашира
#пенсионер
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Хинштейн: В Москве обвинили мужчину, защитившему пенсионера от мигрантов
29 декабря 2023, 14:08

Фото: iStock/Akintevs

В Москве мужчина защитил пенсионера от агрессивных мигрантов, теперь ему грозит уголовное наказание, об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По словам Хинштейна, в столице пятерым гостям из ближнего зарубежья не понравилось замечание, которое высказал им пенсионер. Они начали оскорблять его. Тогда за пожилого мужчину вступился случайный прохожий, который постарался объяснить мигрантам, что так вести себя нельзя.

«За что ему в ответ сначала прилетели оскорбления и угрозы физической расправы, а затем и удары. После, очевидно, в целях самообороны мужчина ударил невоспитанного мигранта по лицу, выбив ему 4 зуба», — прокомментировал ситуацию Хинштейн.

Теперь, по информации депутата, заступнику грозит уголовное наказание за причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

Хинштейн заявил, что уже направил заявления в Генпрокуратуру и МВД.

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#москва
#депутат
#уголовное дело
#избиение
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У самолёта Utair, летевшего из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта
29 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/Takosan

У самолёта российской авиакомпании Utair, который летел из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря.

Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.

«Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», - прокомментировали ситуацию в «Авиаторщине».

Экипаж корабля принял решение лететь в ближайший аэропорт и садиться там. Спустя полчаса после отказа двигателя борт успешно приземлился в аэропорту Сургута.

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#аэропорт
#самолет
#москва
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В Самаре обнаружены тела сразу трех человек
29 декабря 2023, 13:48

Фото: iStock/Fedorovekb

В самарском ЖК на Ново-Садовой улице обнаружены тела трех человек, два тела были на улице и еще одно в подъезде, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, под окнами обнаружены тела 29-летней девушки и 30-летнего мужчины. При этом в подъезде также нашли труп матери погибшей девушки. По словам очевидцев, сначала из окна выпала девушка, а следом и мужчина. По предварительным данным, все трое проживали в квартире матери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.

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12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Петербурге
29 декабря 2023, 13:28

Фото: iStock/klyots

Пятиклассница умерла в кабинете стоматолога в одной из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, все произошло около часа назад. Ребенок умер в кабинете зубного врача в питерской стоматологической клинике «Дунай» на улице Тамбасова в Красносельском районе. Уточняется, что погибшая была на приеме у врача вместе со своим папой.

Предварительно, смерть 12-летней девочки могла наступить из-за реакции организма на обезболивающий препарат. Однако точную причину гибели ребенка эксперты установят при вскрытии.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее также сообщалось, что 3-летний ребенок скончался в частной стоматологической клинике в Рязани. Мальчика ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.

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