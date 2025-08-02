МВД пообещало миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина
МВД России пообещало вознаграждение в размере одного миллиона рублей за любую информацию, которая поможет задержать наемного убийцу Владимира Шестерина. Об этом сообщает Lenta.ru.
Шестерина считают одним из самых опасных киллеров страны. Он входил в преступное сообщество, созданное боксёром и бывшим милиционером Владимиром Кадиным в Волгограде. За годы своей криминальной деятельности Шестерин причастен как минимум к 18 заказным убийствам.
Несмотря на усилия правоохранительных органов, поймать киллера не удается уже более 16 лет. МВД продолжает активный поиск, обращаясь за помощью к гражданам.
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