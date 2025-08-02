Подростки-мигранты ради забавы избили русского парня под Калугой
В Калужской области подростки-мигранты ради забавы избили русского парня. Об этом сообщает «АиФ-Калуга».
Банда, которую возглавляет некий Расур, загнала одинокого подростка в тупик. Сначала его принялась бить девушка, а затем к ней присоединился и сам главарь.
Парень начал кричать от боли и просить пощады, однако Расур был настроен решительно и продолжил наносить удары. В это время остальные участники банды снимали произошедшее на видео.
Отмечается, что Расул считает себя главным на районе. Несовершеннолетний мигрант водит машину без прав и носит с собой предмет, похожий на ракетницу.
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