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Подростки-мигранты ради забавы избили русского парня под Калугой

Фото: iStock/Egoitz Bengoetxea Iguaran

В Калужской области подростки-мигранты ради забавы избили русского парня. Об этом сообщает «АиФ-Калуга».



Банда, которую возглавляет некий Расур, загнала одинокого подростка в тупик. Сначала его принялась бить девушка, а затем к ней присоединился и сам главарь.

Парень начал кричать от боли и просить пощады, однако Расур был настроен решительно и продолжил наносить удары. В это время остальные участники банды снимали произошедшее на видео.

Отмечается, что Расул считает себя главным на районе. Несовершеннолетний мигрант водит машину без прав и носит с собой предмет, похожий на ракетницу.

Анастасия Чинкова

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