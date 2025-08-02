В Петербурге полиция провела рейд после жалоб местных жителей на «кочевой народ»

02 августа 2025, 16:31

В Петербурге полицейские провели более ста цыган в ходе рейда

Фото: iStock/Cylonphoto

В Санкт-Петербурге прошёл профилактический рейд в цыганском поселении после поступивших жалоб от местных жителей. Об этом сообщает издание 78.ru.