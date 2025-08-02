В Петербурге полиция провела рейд после жалоб местных жителей на «кочевой народ»
В Санкт-Петербурге прошёл профилактический рейд в цыганском поселении после поступивших жалоб от местных жителей. Об этом сообщает издание 78.ru.
Жители нескольких районов неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с нарушением общественного порядка и миграционными вопросами.
В ходе рейда были проверены документы у 107 человек, относящихся к цыганскому этносу. Для дополнительной проверки в отдел полиции доставили 16 человек.
Среди задержанных оказались шестеро граждан Таджикистана, которые находятся на территории России незаконно.
Правоохранители продолжают работу по выявлению и устранению нарушений миграционного и общественного порядка в регионе.
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