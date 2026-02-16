МВД предупредило о схеме мошенников с программами якобы для ускорения сервисов
МВД России предупредило о новой схеме мошенников, которые предлагают пользователям «специальные программы» для ускорения работы сервисов. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники используют фразы вроде «ускорим приложение» или «разблокируем интернет», чтобы обмануть россиян.
Мошенники отправляют ссылки на вредоносные файлы или фишинговые страницы через мессенджеры и электронную почту. После установки таких программ пользователи рискуют потерять доступ к своим сообщениям и банковским приложениям. Иногда аферисты просят ввести данные банковской карты для активации сервиса, что приводит к списанию денег.
Правоохранители настоятельно советуют избегать «технических решений» вне официальных магазинов приложений. Это не помощь, а попытка обмана. Будьте внимательны и защищайте свои данные.
Читайте также: