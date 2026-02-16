Выяснилось, какое место в мире РФ занимает по производству картофеля
РИА Новости: Россия оказалась на пятом месте в мире по производству картофеля
Каждая двадцатая тонна картофеля, произведённого в мире в 2024 году, оказалась российской. В рейтинге основных производителей Россия заняла пятое место, передает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Мировой урожай картофеля по итогам 2024 года (полные сведения за 2025 год пока не опубликованы) достиг 390,4 миллиона тонн. Китай сохранил лидерство, вырастив 94,8 миллиона тонн картошки — почти четверть от глобального объёма.
Индия заняла вторую строчку с 57,1 миллиона тонн (15% мирового производства). Украина и США произвели 21,1 миллиона и 19,1 миллиона тонн соответственно. Россия замкнула пятёрку, собрав 18,4 миллиона тонн, что составило 4,7% от общемирового показателя.
Главными экспортёрами картофеля стали Франция (3,3 миллиона тонн), Нидерланды (2,8 миллиона), Германия (2,7 миллиона), Бельгия (1,01 миллиона) и Египет (898,7 тысячи тонн).
