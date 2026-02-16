Выяснилось, какое место в мире РФ занимает по производству картофеля

16 февраля 2026, 01:57

РИА Новости: Россия оказалась на пятом месте в мире по производству картофеля

Фото: iStock/branex

Каждая двадцатая тонна картофеля, произведённого в мире в 2024 году, оказалась российской. В рейтинге основных производителей Россия заняла пятое место, передает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).





Мировой урожай картофеля по итогам 2024 года (полные сведения за 2025 год пока не опубликованы) достиг 390,4 миллиона тонн. Китай сохранил лидерство, вырастив 94,8 миллиона тонн картошки — почти четверть от глобального объёма.



