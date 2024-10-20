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МВД предупредило пользователей Telegram о новом вирусе

МВД России: пользователям Telegram начал приходить вирус под видом фотографий
20 октября 2024, 06:07
Фото: istock / Kenstocker

Фото: istock / Kenstocker

Пользователи мессенджера Telegram начали получать новые вирусы, которые можно найти в файлах, прикрепленных к сообщениям. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале управления МВД России по организации противодействия незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.
Утверждается, что в сообщениях якобы рассылаются подписанные файлы, которые побуждают жертв открыть их. Эти файлы подписаны как изображения, но имеют расширение APK.

В ведомстве подчеркнули, что в отличие от вредоносных программ, картинки не могут иметь такое расширение. Министерство предостерегло пользователей от загрузки этих файлов и призвало к осторожности.



Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянский вирус, используемый для шпионажа за российскими пользователями Android.

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#вирус
#telegram
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#мошенники
В Атлантическом океане сформировался новый ураган
20 октября 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Zenobillis

В Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар», согласно данным, опубликованным на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).
Скорость ветра составляет около 36 метров в секунду. Центр заявил, что «Оскар» движется на запад со скоростью 19 километров в час. В то же время штормовое предупреждение не объявлялось.

Ранее ураган «Милтон» сформировался на западном побережье американского штата Флорида, недалеко от острова Сиеста-Ки. По данным центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.

До этого Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» виден мощный вихрь, движущийся в сторону американского штата Флорида.

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#шторм
#сша
#роскосмос
#погода
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Собянин сообщил о ликвидированном в Раменском городском округе БПЛА
20 октября 2024, 05:40

Фото: iStock/Zeferli

Силы противовоздушной обороны (ПВО) (Министерства обороны России отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, в районе Раменского. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
В результате атаки никто не пострадал, на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата разрушения отсутствуют.
На месте происшествия продолжают работу специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что в сентябре в Раменском городском округе были уничтожены еще три беспилотника.

До этого подразделения ПВО сбили там два БПЛА и один в городском округе Люберцы.

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#бпла
#пво
#минобороны рф
#люберцы
#раменское
#сергей собянин
#москва
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На северо-западе Москвы обнаружили останки человека
СК начал проверку из-за обнаружения человеческих останков на окраине Москвы
20 октября 2024, 04:08

Фото: сайт СК РФ

На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в Telegram-канале.
Отмечается, что останки нашли в парке возле улицы Свободы.

«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в публикации.

Ранее в сгоревшем автомобиле в Подмосковье обнаружили тело бывшего шеф-повара «Кофемании».

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#останки
#ск рф
#следственный комитет
#россия
#москва
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В российском городе объявили красный уровень угрозы беспилотников
Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности
20 октября 2024, 02:44

Фото: iStock/Photoboyko

Красный уровень угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) установлен в Липецком и Становлянском муниципальных районах. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – уточнил он.

Артамонов призвал жителей оставаться в своих домах, подальше от окон и в безопасных местах до отмены предупреждения.

Ранее российские подразделения ПВО уничтожили еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

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#всу
#бпла
#липецкая область
#тревога
#брянская область
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В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА
Губернатор Клычков: еще четыре БПЛА сбиты в Орловской области
20 октября 2024, 02:23

Фото: istock/sommersby

Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства противовоздушной обороны работают надежно.

Ранее ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. По словам Клычкова, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил украинский беспилотник над Брянской областью. В результате этого инцидента никто не пострадал.

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#бпла
#всу
#беспилотник
#губернатор
#пво
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В Газе погибли 60 человек после удара ЦАХАЛ
20 октября 2024, 01:43

Фото: iStock/gorodenkoff

По меньшей мере 60 человек погибли в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Бейт-Лахия в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«Число погибших при обстреле нескольких домов в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые», – указывается в сообщении.

Ранее по меньшей мере 30 человек погибли и еще 70 получили ранения в результате нападения израильской армии на лагерь Джебалия на севере сектора Газа. В последние дни лагерь регулярно подвергается израильским авиаударам.

Ранее израильская армия атаковала школу в секторе Газа. В результате ударов погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Кроме того, 80 человек получили ранения.

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#сектор газа
#израиль
#цахал
#ракетный удар
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В Бердянске прогремел мощный взрыв
Рогов: в Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв
20 октября 2024, 00:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Бердянске громко. В отдельных районах города – главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», – заявил он.

Рогов подчеркнул, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала российская система ПВО, которая находилась в городе для отражения атаки украинских беспилотников. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Ранее взрыв произошел в Одессе. Это произошло после того, как была объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего пока не разглашаются.

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#запорожская область
#взрыв
#одесса
#воздушная тревога
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Стало известно содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа
«МК»: последнее сообщение бывший вице-президента ЮКОСа Рогачев направил сестре
19 октября 2024, 23:50

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев написал последнее сообщение своей сестре, сообщается в Telegram-канале «МК».
«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», – говорится в сообщении, отправленном в 15:12.

О смерти Рогачева стало известно в субботу, 19 октября. Его тело было найдено утром во дворе дома. По предварительным данным, он выпал из окна. Рогачев занимал руководящие должности в ЮКОСе в 1990-х годах. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и вице-президентом горно-металлургической компании «Норильский никель».

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#компании
#инцидент
#смерть
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ВСУ атаковали Орловскую область семью БПЛА
Губернатор Клычков: над Орловской областью ликвидировали семь украинских БПЛА
19 октября 2024, 23:24

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Клычкова.
По словам губернатора, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее восемь беспилотников ВСУ были уничтожены над Курской областью. Вскоре после этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нападении на регион украинского беспилотника самолетного типа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#орловская область
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#всу
#бпла
#беспилотник
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