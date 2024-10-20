МВД предупредило пользователей Telegram о новом вирусе

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Пользователи мессенджера Telegram начали получать новые вирусы, которые можно найти в файлах, прикрепленных к сообщениям. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале управления МВД России по организации противодействия незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.
Утверждается, что в сообщениях якобы рассылаются подписанные файлы, которые побуждают жертв открыть их. Эти файлы подписаны как изображения, но имеют расширение APK.
В ведомстве подчеркнули, что в отличие от вредоносных программ, картинки не могут иметь такое расширение. Министерство предостерегло пользователей от загрузки этих файлов и призвало к осторожности.
Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянский вирус, используемый для шпионажа за российскими пользователями Android.
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В ведомстве подчеркнули, что в отличие от вредоносных программ, картинки не могут иметь такое расширение. Министерство предостерегло пользователей от загрузки этих файлов и призвало к осторожности.
Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянский вирус, используемый для шпионажа за российскими пользователями Android.
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Александр Климов