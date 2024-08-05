Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке

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Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа «Троян», используемый для кибершпионажа за российскими владельцами Android-устройств. Об этом информируют «Ведомости».
Новый вирус получил название LianSpy. Как считают специалисты, шпионаж за российскими гражданами мог начаться с середины 2021 года. Определить вредоносное программное обеспечение было сложно, поскольку злоумышленники тщательно скрывали свои действия.
По данным издания, шпионаж носил не массовый, а точечный характер. С момента выявления LianSpy, которое произошло весной этого года, специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 10 целей. Кто именно стал жертвами атак, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным издания, шпионаж носил не массовый, а точечный характер. С момента выявления LianSpy, которое произошло весной этого года, специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 10 целей. Кто именно стал жертвами атак, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак