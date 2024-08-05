Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уже второй человек успешно прошел процедуру вживления в мозг импланта от компании Neuralink. Об этом он сообщил во время подкаста на Ютуб у блогера Лекса Фридмана. По его словам, чип «работает очень хорошо».