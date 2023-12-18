Российский штурмовик сжег окоп ВСУ выстрелом из автомата Калашникова

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В ходе боевых действий боец штурмовой бригады ВС РФ выстрелом из автомата Калашникова сжег окоп, где укрывались украинские военные. Видео боя опубликовал Telegram-канал «В прицеле свастика».
Уточняется, что видео снял оператор БПЛА, который и помогал четверым российским бойцам штурмовать позиции ВСУ. На кадрах видно, что вражеский опорный пункт представлял собой систему нор, спрятанных в высокой траве.
Российский штурмовик дал короткую очередь по одному из лазов и попал в боекомплект. Который тут же загорелся. После чего остальные бойцы штурмовой бригады пустили в ход гранаты и оперативной вытеснили врага с занимаемых позиций.
Ранее сообщалось, что российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении.
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Российский штурмовик дал короткую очередь по одному из лазов и попал в боекомплект. Который тут же загорелся. После чего остальные бойцы штурмовой бригады пустили в ход гранаты и оперативной вытеснили врага с занимаемых позиций.
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Элина Позднякова