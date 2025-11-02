МВД пресекло работу крупнейшего Telegram-бота, который продавал данные россиян
Сотрудники управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению персональных данных россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что бот анализировал большие объемы данных, полученных из различных источников, включая утечки. В результате поиска пользователи могли узнать адреса проживания людей, места их работы, доходы, информацию об автотранспорте и другие личные сведения.
По мнению Волк, низкая стоимость подписки представляла угрозу, так как могла привести к раскрытию подробной информации о гражданах широкому кругу лиц. Кроме того, были зафиксированы случаи использования этого сервиса мошенниками для хищения денежных средств дистанционно.
В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый создатель сервиса. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для него.
Возбуждено уголовное дело. Волк подчеркнула, что деятельность бота полностью прекращена.
