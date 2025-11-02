МВД пресекло работу крупнейшего Telegram-бота, который продавал данные россиян

02 ноября 2025, 10:05

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению персональных данных россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.