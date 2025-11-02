Лодка с людьми перевернулась в Новосибирской области, один человек погиб
На Оби в Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
Лодка, на борту которой находилось четыре человека, перевернулась на реке Обь в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Во время движения лодка опрокинулась, в результате чего четыре человека оказались в воде. Один из них погиб, другой не пострадал, а местонахождение двух других остается неизвестным.
Сейчас ведутся поисковые работы для обнаружения пострадавших, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что лодка с семью пассажирами перевернулась в Вологодской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: