Лодка с людьми перевернулась в Новосибирской области, один человек погиб

02 ноября 2025, 08:05

На Оби в Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

Фото: iStock/Vasilvich

Лодка, на борту которой находилось четыре человека, перевернулась на реке Обь в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.