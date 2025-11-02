В Швеции бьют тревогу из-за новой тенденции среди девочек-подростков

02 ноября 2025, 09:50

DM: девочки в Швеции готовы работать наркокурьерами ради больших денег

Фото: iStock/alfexe

В Швеции стремительно растет преступность среди девочек-подростков, страну уже называют «европейским центром убийств». Об этом сообщает Daily Mail.