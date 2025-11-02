В Швеции бьют тревогу из-за новой тенденции среди девочек-подростков
В Швеции стремительно растет преступность среди девочек-подростков, страну уже называют «европейским центром убийств». Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно информации издания, все больше школьниц из обеспеченных семей присоединяются к преступным группировкам. Они участвуют в транспортировке наркотиков и оружия, а также в разбоях и поджогах.
Одним из наиболее резонансных случаев стало дело 17-летней Оливии Хасселрот. Бандиты заставляли ее поджигать дома своих конкурентов. Девушка выполняла указания лидеров группировки, в том числе готовила зажигательные смеси. В результате суд приговорил преступницу к году содержания в учреждении для несовершеннолетних.
По словам экспертов, преступные группировки все активнее вовлекают девушек. Их называют «зелёными девчонками», поскольку они редко попадают в поле зрения полиции и идеально подходят для выполнения заданий.
