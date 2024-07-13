МВД распространило фото матери, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына в Перми

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Пермское ГУ МВД распространило ориентировку с фото и приметами матери, которая подозревается в жестоком убийстве сына, труп которого нашли внутри чемодана на помойке. Соответствующая информация появилась в тг-канале регионального ведомства.
«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указано в публикации.По информации ведомства, женщине на вид около 30-35 лет, телосложение худощавое, русые волосы средней длины, а рост порядка 165-170 сантиметров. Была одета в светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофту с капюшоном бордового цвета с белыми надписями в три строки, темную майку и с черной дамской сумкой.
«Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808», – отмечается в сообщении.Ранее тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.
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