Семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша

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Убийство с последующим расчленением латыша совершила семья инвалидов с Украины в Германии. Как сообщает издание Grafschafter Nachrichten, все случилось во время застолья в Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж — инвалид-колясочник приревновал супругу к гостю, а затем убил его, ударив по голове бутылкой.
Чтобы избежать наказания, «сладкая парочка» распилила тело циркуляркой, а останки разложила по пакетам и сбросила в канал. Через пару недель полицейские вышли на злоумышленников, которых сейчас судят в Оснабрюке.
Ранее сообщалось, что гражданин Украины в Чехии получил 18 лет тюрьмы за то, что во время ссоры засунул жене между ног петарду и поджег ее.
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Никита Кротов