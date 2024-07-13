Семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша

От удара током погиб пенсионер в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что 76-летний мужчина, приехав на дачу, достал бассейн, чтобы согреть воду для родственников и посидеть в нем в жару. Затем погибший закинул в него кипятильник, после чего его ударило током. Несчастный погиб моментально.