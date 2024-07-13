В Перми разыскивают мать, выбросившую чемодан с телом 9-летнего сына на помойку

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В Перми полиция разыскивает 34-летнюю мать, которая выбросила на помойку чемодан с телом 9-летнего сына внутри. Об этом сообщает телеграм-канал «112». По информации издания, перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили.
Как указывается в сообщении, девушка исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка, а тело мальчика потом нашел местный бродяга.
Сообщается, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но девушка уже скрылась.
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Сообщается, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но девушка уже скрылась.
«Худощавая, ростом около 170 сантиметров, с русыми волосами средней длины», – указывается в материале.
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Данил Пономарев