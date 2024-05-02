МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ, депутата Рады Наливайченко*

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МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко*, следует из базы данных ведомства.
Отмечается, что в отношении депутата возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России о призывах к насилию в отношении российских военных.
Напомним, что в феврале текущего года российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях Наливайченко*.
Согласно данным Следственного комитета РФ, депутат принял решение о проведении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны несколько населённых пунктов и пострадали более тысячи человек.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Напомним, что в феврале текущего года российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях Наливайченко*.
Согласно данным Следственного комитета РФ, депутат принял решение о проведении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны несколько населённых пунктов и пострадали более тысячи человек.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова