МВД РФ переобъявило в розыск Невзорова* и Милова*

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МВД России повторно объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Малова*. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
Отмечается, что переобъявленные в розыск иноагенты преследуются по уголовной статье, суть которой не разглашается.
Напомним, что первый раз Невзорова* объявили в розыск в мае 2022 года, а Милова* – в июне 2022 года.
Решением Басманного районного суда Москвы от февраля и ноября 2023 года Невзоров* и Милов* приговорены к восьми годам лишения свободу по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Они будут арестованы в случае задержания на территории России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Напомним, что первый раз Невзорова* объявили в розыск в мае 2022 года, а Милова* – в июне 2022 года.
Решением Басманного районного суда Москвы от февраля и ноября 2023 года Невзоров* и Милов* приговорены к восьми годам лишения свободу по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Они будут арестованы в случае задержания на территории России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова