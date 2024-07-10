МВД проверит запись, где человек хочет выгнать девушку из поезда из-за прически

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Полицейские проверят видеозапись, где лысый россиянин пытается выгнать певицу Анастасию Ермак из вагона в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети интернет видеоролика, на которых запечатлен конфликт между гражданами, произошедший, предположительно, в вагоне электропоезда Сокольнической линии столичного метро. Проводится проверка», — прокомментировали там.
В ведомстве добавили, что на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на исполнительницу Анастасию Ермак и ее спутника напал неизвестный гражданин. Перед этим агрессор снимал видео и задавал вопросы девушке о ее национальности. Получив ответ, он начал нецензурно выражаться, пиная друга потерпевшей. По ее словам, никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться в конфликт.
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Никита Кротов