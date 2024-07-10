СК: Суммы незаконных выплат в университете Канта достигали 200-400 тысяч рублей

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Суммы незаконных выплат в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта достигали 200-400 тысяч рублей. Об со ссылкой на калининградское управление СК РФ сообщает ТАСС.
Ректора БФУ Александра Федорова и проректора Елену Мялкину задержали два дня назад, 8 июля. Первого – по подозрению в хищении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере путем их присвоения и растраты с использованием служебного положения, вторую – пособничестве при совершении ректором хищения. На время следствия суд отправил обоих в СИЗО.
По данным следствия, Федоров с Мялкиной могли пользоваться схемой с так называемыми «денежными поощрениями», по которой они начисляли незаконные премии пятерым сотрудникам университета, а после забирали у них деньги. Это дало им возможность присвоить больше 18 миллионов. Уточняется, что фигуранты могли получать эти средства в период с февраля 2022 по июнь текущего года.
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