МВД РФ разыскиваются главред Анин* и журналистка Фомина

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В розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин*. Карточки разыскиваемых опубликованы на сайте МВД России. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Однако на сайте ведомства конкретные статьи не указаны.
«Фомина Екатерина Георгиевна. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.
Известно, что летом 2022 года Фомина связалась с российским военнослужащим Даниилом Фролкиным. По заявлению журналистки, она располагала данными, компрометирующими военного, за неразглашение коих он дал ей интервью, где была недостоверная информация о действиях российской армии в зоне спецоперации.
Также она пообещала Фролкину выезд в одну из натовских стран, где ему дадут политическое убежище. Однако Фомина не выполнила обещаний и Фролкина приговорили условно к 5,5 года. Фоминой же грозит до десяти лет тюрьмы, если ее вину докажут.
* -Признан иноагентом в РФ.
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