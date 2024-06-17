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МВД РФ разыскиваются главред Анин* и журналистка Фомина

17 июня 2024, 12:27
Фото:istockphoto/blinow61

Фото:istockphoto/blinow61

В розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин*. Карточки разыскиваемых опубликованы на сайте МВД России. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Однако на сайте ведомства конкретные статьи не указаны.
«Фомина Екатерина Георгиевна. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.

Известно, что летом 2022 года Фомина связалась с российским военнослужащим Даниилом Фролкиным. По заявлению журналистки, она располагала данными, компрометирующими военного, за неразглашение коих он дал ей интервью, где была недостоверная информация о действиях российской армии в зоне спецоперации.



Также она пообещала Фролкину выезд в одну из натовских стран, где ему дадут политическое убежище. Однако Фомина не выполнила обещаний и Фролкина приговорили условно к 5,5 года. Фоминой же грозит до десяти лет тюрьмы, если ее вину докажут.

* -Признан иноагентом в РФ.

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#мвд
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#журналисты
#новости
В Петербурге самокатчик сбил ребенка и скрылся
Шестилетний мальчик получил сотрясение мозга после наезда электросамокатчика в Петербурге
17 июня 2024, 11:57

Фото: iStock/kozorog

В Санкт-Петербурге самокатчик сбил шестилетнего мальчика, а после скрылся с места происшествия. Об этом пишет «Фонтанка».
Личность виновного, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. Сообщается, что после столкновения ребенок получил сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб грудной клетки. Он был доставлен в больницу.

Ранее в Новосибирске 19-летний самокатчик сбил 33-летнюю женщину и 7-летнюю девочку на тротуаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня на улице Большевистской, когда пешеходы собирались переходить проезжую часть. Обе получили травмы. Их доставили в больницу.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#электросамокат
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Участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России
17 июня 2024, 11:28

Фото: iStock/Lichtwolke

Жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
За групповой секс с женщиной на пляже Дагомыса Лазаревского района задержали двух мужчин. Оба приезжие, один из них является жителем Армении.

Об инциденте стало известно благодаря очевидцу, который заснял происходящее на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях. Позже им заинтересовались правоохранительные органы.

На нарушителей порядка составили протоколы по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ, а на второго еще и по ч.1.1 статьи 18.8. Мужчин арестовали на десять суток.

Ранее сообщалось, что полиция штата Джорджия охотится на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи.

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Девушка попала в реанимацию с ожогами, позагорав на берегу Финского залива
#полиция
#секс
#видео
#коап
#рф
#пляжи
#сочи
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Девушка попала в реанимацию с ожогами, позагорав на берегу Финского залива
17 июня 2024, 11:15

Фото: iStock/kieferpix

Девушка в Петербурге попала в реанимацию после того, как позагорала на берегу Финского залива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у пострадавшей ожог 60% поверхности тела. Данный случай является вторым за последний месяц.

Согласно информации источника, накануне 23-летняя Юля решила позагорать под лучами палящего солнца на берегу залива. Она пролежала на пляже весь день. Спасти девушку успели подруги, которые вовремя привезли её в больницу.

Медики зафиксировали у девушки ожог тела 1-й и 2-й степеней. В настоящее время она в тяжёлом состоянии находится в ожоговой реанимации.

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#медики
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#санкт-петербург
#солнце
#ожоги
#больница
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Тело друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе
17 июня 2024, 10:59

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Бывший глава муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николай Колошинский был найден без признаков жизни на дне Финского залива. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление МЧС Петербурга.
Тело мужчины достали из воды в районе дамбы, после чего передали родственникам для проведения экспертизы. Иные подробности не уточняются.

Напомним, 14 июня стало известно о пропаже друга экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина. Колошинский переплывал дамбу на моторной лодке.

По предварительным данным, ему было необходимо преодолеть низкий мостик, но он не справился, ударился головой и выпал из судна. Очевидец заметил пустую лодку и вызвал экстренные службы.

Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky.

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#реки
#труп
#мужчины
#рф
#санкт-петербург
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Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников
ТАСС: В ростовском СИЗО после захвата заложников изъяли запрещенные предметы
17 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/Maddie Red Photography

В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону во время обыска были изъяты запрещенные предметы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе обыска был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, а также бытовые предметы», — рассказали в органах.

Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали оружие, машину и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы. Сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Один из преступников учился в медицинском университете в Астрахани, был призером IV открытой Северо-Кавказской олимпиады по биологии в 2016 году.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО-1 ГУФСИН РФ появился флаг ИГ*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещённая в России террористическая организация
#оружие
#преступники
#сотрудники
#сизо
#фсин
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Бесценная женщина: Вьетнамка пыталась ввезти в РФ часы на 13 миллионов рублей в себе
Вьетнамка из Дубая пыталась ввезти в Россию люксовые часы на 13 миллионов рублей
17 июня 2024, 10:45

Фото: iStock/pelucco

Вьетнамка из Дубая пыталась ввезти в РФ люксовые часы на 13 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что 52-летняя женщина не могла пройти рамку метеллодетектора. На ней не осталось ни чего металлического, но она все равно звенела. Женщину досмотрели и выяснили, что у нее внутри дорогие часы — Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота 750 пробы с бриллиантами. Ей грозит 5 лет за контрабанду и большой штраф.

Ранее в аэропорту Внуково турист из Дубая пытался ввезти незадекларированные часы за 19 миллионов рублей. Согласно экспертизе, часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло – из сапфира. Таможенная пошлина при ввозе таких часов составила бы 5,5 миллиона рублей.

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#фсб
#женщина
#турист
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ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия
ФСБ: задержан скрывавшийся 12 лет экс-глава департамента Минсельхоза Донских
17 июня 2024, 10:22

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.

Как сообщила Ирина Волк, преступник был задержан в Истринском районе Подмосковья. Примечательно, что уголовные дела в отношении злоумышленника и иных фигурантов были возбуждены еще в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки.

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#фсб
#ирина волк
#сотрудники
#хищение
#деньги
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Жителей и гостей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами и градом
17 июня 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.
«По прогнозу Росгидромета с полудня до 22 часов в Подмосковье местами ожидаются сильный дождь, гроза и град. При грозе – шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», – сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС. В ведомстве призвали граждан быть внимательнее на улице. В случае возникновения любого происшествия следует незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
Ранее в Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз сразу на двое суток.

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Москвича задержали за выращивание конопли в дачном сарае
17 июня 2024, 09:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

41-летнего жителя Москвы задержала полиция по подозрению в организации теплицы по выращиванию конопли в сарае на дачном участке на территории городского округа Чехов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе отработки оперативной информации полиция установила, что мужчина закупил для своей нарколаборатории семена конопли и удобрения, а также вентиляторы, тепловые лампы и прочее оборудование», — говорится в сообщении.
В ходе обыска в сарае обнаружили восемь кустов конопли и запаянные пакеты с растительным веществом. Экспертиза части обнаруженного вещества показала, что это марихуана. Общая масса наркотика составила около килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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