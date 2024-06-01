В МВД призвали россиян проверить загранпаспорта

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Представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные. В случае выявления несоответствий нужно обратиться в отдел по вопросам миграции для замены документа.
Прежде сообщалось, что россиянам могут отказать в выезде за границу из-за некорректных данных в документах. Так, АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные. В случае выявления несоответствий нужно обратиться в отдел по вопросам миграции для замены документа.
Прежде сообщалось, что россиянам могут отказать в выезде за границу из-за некорректных данных в документах. Так, АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова