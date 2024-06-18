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МВД РФ: в Крыму раскрыли сеть из 11 игорных заведений

18 июня 2024, 12:59

Видео: МВД России

Деятельность сети незаконных игорных заведений пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Уточняется, что сеть состояла из 11 заведений.
Предварительно, криминальный бизнес работал с 2021 года, принося в сутки доход более трех миллионов рублей. Злоумышленники арендовали помещения в зданиях на первом этаже.

«В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы программное обеспечение и настраивал коэффициенты выигрыша», – говорится в сообщении.



При обысках правоохранителями изъято порядка 150 единиц оборудования для игр, кассы, а также сумма в 2,5 миллиона рублей и другие доказательства. Двух фигурантов заключили под стражу, включая домашний арест. Третьего предполагаемого организатора сейчас ищут.

В ведомстве добавили, что подобные заведения есть и в других регионах. Известно, что их больше трехсот. За время работы злоумышленники незаконно заработали больше миллиарда рублей.

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#крым
Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения
18 июня 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Pict Rider

Мигрант, который публично оскорбил сотрудников полиции в Челябинске, принёс извинения на камеру. Вне зависимости от этого мужчине всё равно грозит уголовное дело.
Видеозапись с его извинениями опубликовал телеграм-канал «Многонационал». В региональном Следственном управлении СК России уже начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении него.

Инцидент произошёл на детской площадке в парке Тищенко. Сначала повздорили дети, а потом вмешались их родители. Один из них, 40-летний Фирсан, стал, не смущаясь присутствием детей, в том числе его собственных, выражаться крайне нецензурно. Быстро подъехавшие полицейские пытались утихомирить разошедшегося буяна, но присутствие людей в форме его только раззадорило. Одну из сотрудниц полиции он обложил площадной бранью и толкнул.

В полицейском участке иностранец затих и даже извинился. Сейчас он отбывает присуждённые ему за хулиганство и неповиновение власти восемь суток ареста. Однако есть подозрение, что наказание может оказаться более суровым. Инцидентом уже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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#челябинск
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В подмосковном тепличном комплексе обнаружили 46 нелегальных мигрантов
18 июня 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Pict Rider

46 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России, выявили полицейские в ходе рейда на территории тепличного комплекса в деревне Лужки городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итогам оперативно-профилактического мероприятия в отношении 46 человек были составлены протоколы по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, 22 мигранта были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов оштрафуют и водворят из страны.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к организации незаконной миграции.

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Следком возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве
18 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам организации незаконной миграции. Это произошло после выяснения ряда обстоятельств в ходе проверки, организованной после случаев массового отравления людей в Москве.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ, было установлено, что в целях оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли при минимальных затратах руководителями некоторых компаний было незаконно организовано оформлении регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. Сообщается, что среди задержанных основатель и генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за вспышки ботулизма.

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СК выявлены нелегалы при проверке подозреваемых в деле о массовом отравлении
18 июня 2024, 10:57

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Трех подозреваемых задержали по делу о заражении ботулизмом и отравлении жителей столицы, съевших готовые салаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что задержан фактический директор предприятия, производящего продукцию, а также гендиректор частной компании, которая готовила и доставляла еду в Москве и директор по качеству.
Следователи обыскали предприятия, приостановив их деятельность. Помимо этого, совместно с Роспотребнадзором проведен ряд экспертиз, показавших множественные нарушения законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере.

В частности, не было документов о сроках годности продуктов. Кроме того, не соблюдались производственные технологии и не было представлено протоколов лабораторных испытаний.

Возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Восемь человек погибли в страшной аварии на трассе М-5 в Рязанской области
18 июня 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На трассе М-5 в Рязанской области произошла ужасная массовая авария. В результате погибли восемь человек.
Между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района на шоссе столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и два грузовика, передаёт телеграм-канал Mash. В результате аварии семь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё один умер по дороге в больницу.

В результате столкновения пострадал 21 человек. Все они госпитализированы. Среди получивших различные травмы трое детей. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Выясняются все обстоятельства и подробности трагического происшествия. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.





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В Петербурге ревнивый мигрант выбросил жену из окна шестого этажа
18 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мигранта из Узбекистана. Он приревновал свою жену и выбросил её из окна шестого этажа.
Инцидент произошёл накануне, 17 июня, на улице Подводника Кузьмина в Кировском районе города, сообщает сетевое издание 78.ru. У мужчины на почве ревности возник конфликт с 28-летней супругой. Недолго думая, он схватил её и выбросил в открытое окно. Квартира располагается на шестом этаже.

Женщина в результате падения получила многочисленные внутренние и внешние травмы. Её госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи долго боролись за её жизнь, но вечером пострадавшая умерла. Иностранный гражданин задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Стало известно о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО
SHOT: при захвате СИЗО в Ростове заложник заблокировал путь в хранилище оружия
18 июня 2024, 09:35

Фото: istock / OlFedv

При захвате СИЗО-1 в Ростове был третий заложник. Он заблокировал преступникам доступ к комнате с оружием. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что им оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он вступил с заложниками в драку и получил ранение ножом в руку, но смог вырваться. Гороха закрыл все двери, через которые террористы могли попасть в главный корпус. Через него преступники вышли бы к оружейной комнате, а также камерам других заключённых.

Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали. При обыске был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, а также бытовые предметы.

Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ранение
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Полиция задержала двух мужчин, открывших стрельбу в подмосковном кафе
18 июня 2024, 09:22

Фото: istock / OlFedv

Двух уроженцев Северного Кавказа 25 и 28 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в хулиганстве: по данным следствия, мужчины устроили драку с охранниками в кафе во Фрязине и открыли по ним стрельбу, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инцидент произошёл в кафе на Московской улице. Между двумя посетителями и охранниками произошёл конфликт, который перерос в драку, а затем посетители достали пистолет, выстелили в сторону одного из охранников и скрылись», — говорится в сообщении.
Полиция задержала подозреваемых по их месту жительства — в Люберцах и Москве. Выяснилось, что одного из них ранее судили за грабёж. А у другого при личном досмотре изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Оружие отправлено на экспертизу.

Против задержанных завели дело по статье «Хулиганство» и оставили под стражей до суда.

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На Крымском мосту после временной приостановки возобновлено движение транспорта
18 июня 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Apriori1

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны. Перекрывали движение всего на 39 минут.
Как сообщили в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, движение было приостановлено 18 июня в 0:08 минут по московскому времени. Водителей, находящихся на мосту и в зон досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по Крымскому мосту время от времени приостанавливают. Это необходимо для соблюдения мер безопасности.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв отметил, как изменилась риторика киевских спецслужб и военных после того, как они осознали, что Крымский мост совсем не является такой лёгкой целью, как им казалось сначала. Например, представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, так как он не имеет стратегического значения.

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#движение
#крымский киев
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