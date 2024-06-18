МВД РФ: в Крыму раскрыли сеть из 11 игорных заведений

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Деятельность сети незаконных игорных заведений пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Уточняется, что сеть состояла из 11 заведений.
Предварительно, криминальный бизнес работал с 2021 года, принося в сутки доход более трех миллионов рублей. Злоумышленники арендовали помещения в зданиях на первом этаже.
При обысках правоохранителями изъято порядка 150 единиц оборудования для игр, кассы, а также сумма в 2,5 миллиона рублей и другие доказательства. Двух фигурантов заключили под стражу, включая домашний арест. Третьего предполагаемого организатора сейчас ищут.
В ведомстве добавили, что подобные заведения есть и в других регионах. Известно, что их больше трехсот. За время работы злоумышленники незаконно заработали больше миллиарда рублей.
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«В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы программное обеспечение и настраивал коэффициенты выигрыша», – говорится в сообщении.
При обысках правоохранителями изъято порядка 150 единиц оборудования для игр, кассы, а также сумма в 2,5 миллиона рублей и другие доказательства. Двух фигурантов заключили под стражу, включая домашний арест. Третьего предполагаемого организатора сейчас ищут.
В ведомстве добавили, что подобные заведения есть и в других регионах. Известно, что их больше трехсот. За время работы злоумышленники незаконно заработали больше миллиарда рублей.
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Никита Кротов