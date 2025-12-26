МВД России накрыло сеть типографий по подделке документов
Сеть подпольных типографий, занимавшихся изготовлением поддельных паспортов и других документов, ликвидировали в России. Об этом 26 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, общий доход от незаконной деятельности превысил 2,6 млрд рублей.
В ходе совместных мероприятий МВД и УФСБ изъяли более 50 тыс. фальшивых документов в ряде регионов, включая Москву и Московскую область, а также Пензенскую, Свердловскую, Рязанскую, Ярославскую, Тульскую, Калужскую, Курскую области, Татарстан, Крым и Севастополь.
Предварительно установили, что злоумышленники оформляли подделки на официальных бланках, внося в них ложные сведения, а затем продавали через около 200 интернет-ресурсов в соцсетях и мессенджерах. Готовую продукцию отправляли почтой по стране или доставляли курьерами в Москве и области. Подпольные производства находились в жилых и промышленных помещениях.
Возбудили уголовное дело. Арестовали 14 подозреваемых, еще 45 находятся под подпиской о невыезде.
Читайте также: