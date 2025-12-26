МВД России накрыло сеть типографий по подделке документов

26 декабря 2025, 13:14

Фото: istockphoto/blinow61

Сеть подпольных типографий, занимавшихся изготовлением поддельных паспортов и других документов, ликвидировали в России. Об этом 26 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.