В сеть попали кадры побега террористов из «Крокуса»

Фото: iStock/Oleg Elkov
В сеть попали кадры побега террористов из «Крокус Сити Холла», сделанные камерами видеонаблюдения. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Отмечается, что специалистам по видеонаблюдению удалось в оперативном режиме восстановить путь белого «рено», тем самым они помогли полицейским вместе с ФСБ вычислить маршрут террористов и задержать их. По данным источника, машина припарковалась около концертного зала в 19:57 и выехала оттуда примерно через пятнадцать минут.
Напомним, сегодня, 24 марта, в Басманный суд Москвы должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» и избрать им меру пресечения.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова