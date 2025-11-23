МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с полисами ОСАГО
Пресс-центр МВД России сообщил ТАСС о новой схеме мошенничества с полисами ОСАГО.
В министерстве пояснили, что злоумышленники оформляют документы, но не вносят их в официальные базы страховых компаний. Агент заполняет бланк, принимает от клиента деньги, но не передаёт их в страховую компанию. В результате полис не числится в базе, а у водителя остаётся на руках только сам бланк.
Когда наступает страховой случай, владельцы таких полисов узнают, что документ недействителен. После этого они обращаются в суд. В МВД отметили, что Верховный суд обычно принимает сторону добросовестных автовладельцев, которые не знали о подделке.
Однако это происходит редко, поскольку большинство поддельных полисов производят за рубежом. Мошенники используют реальные номера, но указывают фальшивые реквизиты. Это осложняет процедуру восстановления прав.
