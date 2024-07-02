В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие

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В Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что взрыв прогремел около 12:00 по местному времени. В настоящий момент известно о восьми пострадавших, одному мужчине оторвало руку.
Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, под завалами пострадавшего дома могут находиться люди.
Дополнительные подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее мощный взрыв прогремел в квартире Подольска. Выяснилось, что балконе одного из жильцов от жары разорвался газовый баллон.
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Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, под завалами пострадавшего дома могут находиться люди.
Дополнительные подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее мощный взрыв прогремел в квартире Подольска. Выяснилось, что балконе одного из жильцов от жары разорвался газовый баллон.
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Евгения Парфентьева