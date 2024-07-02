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В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие

02 июля 2024, 11:27
Фото: iStock/Kileman

Фото: iStock/Kileman

В Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что взрыв прогремел около 12:00 по местному времени. В настоящий момент известно о восьми пострадавших, одному мужчине оторвало руку.

Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.



В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, под завалами пострадавшего дома могут находиться люди.

Дополнительные подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее мощный взрыв прогремел в квартире Подольска. Выяснилось, что балконе одного из жильцов от жары разорвался газовый баллон.

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#взрыв бытового газа
#пострадавший
#башкортостан
В московском подъезде обнаружили новорождённого ребёнка
Мать оставила новорождённую дочь в подъезде жилого дома в Москве
02 июля 2024, 12:21

Фото: iStock/globalmoments

В Москве мать оставила новорождённую дочь в подъезде жилого дома, об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина, вероятно, проникла в подъезд вслед за одним из жильцов, оставила там ребёнка и скрылась.

Обнаруженную новорождённую доставили в больницу. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранителям также удалось установить личность подозреваемой.

Дело находится под контролем прокуратуры, дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Напомним, в начале марта на свалке на Камчатке обнаружили младенца, который скончался от переохлаждения.

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#москва
#прокуратура
#младенец
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В Санкт-Петербурге во время штормового ветра погибли два человека
02 июля 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Жертвами стихии стали женщина и ребёнок, сообщили в Коммерсанте.
По информации Следственного комитета России по городу, 1 июля на проспекте Юрия Гагарина на женщину упало дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В Красногвардейском районе из-за сильного ветра упало дерево, которое придавило 11-летнего мальчика. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за непогоды в Санкт-Петербурге было повалено 293 дерева, а также упал башенный кран. В Ленинградской области штормовой ветер повалил 525 деревьев.

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Минздрав РФ: четверо пострадавших в Севастополе остаются в тяжелом состоянии
02 июля 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Четыре человека, которые пострадали при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, остаются в тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Он отметил, что медики наблюдают 37 человек.
«Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии. Всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек», — прокомментировал помощник министра.

Украинские неонацисты ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Удар унес жизни четверых человек, включая двоих детей, 153 человека пострадали. Открыто уголовное дело по статье о теракте.

В МИД России подчеркнули, что трагедия случилась в день Святой Троицы, поэтому дипломаты охарактеризовали атаку, как ритуальное преступление.

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#севастополь
#теракт
#всу
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В Афганистане из-за жилищного вопроса родственники замуровали женщину с дочерью
02 июля 2024, 11:44

Фото: istockphoto / Bogdanhoda

В Афганистане деверь заложил кирпичом стену и замуровал внутри невестку из-за имущественного спора. Об этом сообщило издание India Today.
Инцидент произошёл в городе Хайдарабаде. Брат женщины по имени Сухаил вместе со своими сыновьями заперли женщину и её дочь внутри комнаты, а затем заложили вход кирпичом.

«Полиция узнала о произошедшем от местных жителей. Совместно с соседями правоохранители сломали стену и спасли пострадавших. Позднее женщина обвинила своего деверя в домогательствах и сообщила, что он силой забрал документы на их недвижимость», — рассказали в ведомстве.

Старший суперинтендант полиции Хайдарабада Фаррух Линджар заявил, что по факту инцидента начато расследование и в ближайшее время мужчина будет арестован.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина избил свою жену и откусил ей нос. Причиной этому стало то, что он не получил приданое от её семьи. В течение более чем года этот мужчина и его родственники жестоко обращались с женой, требуя от неё передать им определённое имущество.

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#женщина
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#расследование
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В поле под Рузой нашли восемь боеприпасов
02 июля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Восемь проржавевших боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили добровольцы поискового отряда в полу у деревни Апальщино Рузского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке участники поискового отряда «Эхо войны» сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как артиллерийские снаряды 45- и 76-миллиметрового калибра, две ручные гранаты Ф-1, три ручные гранаты РГД и миномётную мину», — говорится в сообщении.
Найденные боеприпасы уложили в специальный контейнер, отвезли в безопасное место и там ликвидировали.

Ранее сообщалось, что грибник обнаружил в лесу у деревни Вашурино Волоколамского округа три ручные гранаты времён ВОВ.

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МВД России разыскивается замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко
02 июля 2024, 11:38

Фото: istockphoto/blinow61

Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко разыскивается российским МВД. Информация есть в соответствующей базе. Отмечено, что речь идет об уголовной статье.
Также российские полицейские ищут экс-командующего оперативного командования «Запад» ВСУ Игоря Довганя и бывшего замглавы так называемой антитеррористической операции (АТО) Владислава Лищинского. Фигурантов тоже ждет уголовная ответственность, но статья неизвестна.

Весной Следком заочно обвинил Довганя и Нестеренко. Следствие считает, что фигуранты виновны в обстрелах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Действия разыскиваемых повлекли за собой гибель 334 человек с учетом 12 детей и ранения.

Лищинского обвинили в ноябре прошлого года. Тогда ведомство сообщало, что Лищинский и другие высокопоставленные боевики приказывали обстреливать население Донбасса. Среди погибших и пострадавших 645 человек, включая 43 детей.

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#розыск
#криминал
#новости
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Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана
02 июля 2024, 11:20

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Басманном суде Москвы, по решению суда заочно арестованы бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщили РИА Новости.
Басманный районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Владимира Гройсмана и Павла Климкина на два месяца.

«Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции подозреваемых в Россию или с момента их задержания на территории РФ, так как оба они объявлены в международный розыск», — сообщили в издательстве.

В апреле Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения Климкину и Гройсману в совершении обстрелов и других преступлений в Донбассе. Их обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации — применение запрещённых средств и методов ведения войны.

Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с июня 2014 по август 2019 года. Владимир Гройсман был спикером Верховной рады в 2014–2016 годах, а затем более трёх лет занимал пост премьер-министра.

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#следственный комитет
#розыск
#фсб
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ФСБ задержала челябинца за призывы действовать против госбезопасности России
02 июля 2024, 11:04

Фото: iStock/irene_rebrova

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к действиям против безопасности государства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, кадры публикует ТАСС.
Согласно информации следствия, мужчина, являясь «сторонником киевского режима и украинских националистических структур», разместил в социальных сетях материалы, которые содержали призывы к деятельности, направленной против госбезопасности России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.




Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора.

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#фсб
#челябинск
#преступление
#дело
#уголовное дело
#мужчины
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Украинские полицейские жестоко избили полуобнаженного мужчину — видео
Страна: Украинские полицейские жестоко избили полуобнаженного мужчину
02 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинские стражи порядка жестоко избили мужчину на Привозе в Одессе, а также использовали против него баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна», опубликовав видеокадры. На них видно, что съемка происходит из автобуса. О причинах такого поведения полицейских ничего не сообщается.
В целом рукоприкладство посреди улиц Украины не является уже чем-то необычным, особенно после объявления и ужесточения мобилизации в республике. Граждане призывного возраста не стесняются оказывать сопротивление ни работникам военкомата, ни пограничникам, ни полицейским. Есть даже случаи с перестрелками.
Недавно посол Израиля в Киеве Михаил Бродский сообщал, что израильтянам, имеющим украинское гражданство, следует подумать перед приездом в республику по делам, поскольку участились случаи их задержания на границе.

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