В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 ранены — TRT

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На юго-востоке Турции в результате ДТП с автобусом девять человек погибли, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщает TRT Haber.
«В районе Айдынчык города Мерсин перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 человек и 28 получили ранения», — говорится в публикации.
Отмечается, что автобус с пассажирами направлялся в Мерсин из Антальи, когда после столкновения с барьерами на выезде из туннелей перевернулся.
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