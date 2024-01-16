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В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 ранены — TRT

16 января 2024, 05:47
Фото: iStock/EvrenKalinbacak

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

На юго-востоке Турции в результате ДТП с автобусом девять человек погибли, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщает TRT Haber.
«В районе Айдынчык города Мерсин перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 человек и 28 получили ранения», — говорится в публикации.

Отмечается, что автобус с пассажирами направлялся в Мерсин из Антальи, когда после столкновения с барьерами на выезде из туннелей перевернулся.




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#автобус
#турция
#дтп
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В Чили самолёт рухнул на трассу и воспламенился
В сеть попали кадры крушения самолёта на трассе в Чили
16 января 2024, 07:08

Фото: iStock/Kesu01

В Чили самолёт рухнул на грузовик, проезжавший по трассе, и воспламенился, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, огненная авиакатастрофа произошла в чилийском городе Тальке на трассе рядом с аэродромом Пангилемо. Пилот легкомоторного самолёта S2R-T660 Национальной лесной корпорации потерял управления во время полёта.
Воздушное судно рухнуло прямо на грузовик, проезжавший по трассе, и загорелся. В результате крушения и взрыва пилот самолёта скончался.

Напомним, 14 августа в Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. Как сообщал Telegram-канал SHOT, судно потерпело крушение во время захода на посадку.

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#самолет
#крушение
#смерть
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Водитель, выкинувший бабушку из автобуса, получил 2,5 года колонии
16 января 2024, 06:39

Фото: iStock/AMilkin

В Комсомольске-на-Амуре водителя автобуса приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за то, что выкинул пенсионерку из салона из-за неприятного запаха. Об этом сообщает Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
«Мужчина 1959 года рождения признан виновным по пунктам "а, в" части 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) <...> Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 марта 2023 года, когда водитель маршрута №10 схватил бабушку за головной платок и стащил ее с сиденья. Кондуктор поддержала водителя, пнув сумку пенсионерки и посоветовав ей помыться, после чего пожилую женщину по ступеням стащили из салона автобуса прямо на улицу.

Руководство ООО «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре» принесло извинения пенсионерке и предоставило ей бессрочное право безвозмездной поездки на автобусе этого маршрута. Водитель и кондуктор были лишены премии и уволены.

Пенсионерке в виде компенсации морального ущерба бабушке купили продуктовый набор, а «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре» и персонально его руководителя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в 30 тысяч рублей за отказ потребителю в оказании услуг.

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#автобус
#водитель
#хабаровский край
#следственный комитет
#суд
#пенсионерка
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В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного
16 января 2024, 06:27

Фото: iStock/Alla Mosurova

В Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, в результате нападения тот скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского тая бездомных собак напала на мужчину, 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — проинформировали в региональной прокуратуре.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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#мужчина
#собаки
#нападение
#хабаровский край
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«Ангарского маньяка» Михаила Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию
Прокуратура Иркутской области: «Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию
16 января 2024, 06:13

Фото: iStock/BrianAJackson

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию, сообщила 16 января прокуратура Иркутской области.




Ранее суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Он получил еще 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам. В октябре 1997 года и марте 1998 года он убил двух женщин, задушив их. Их тела были найдены на берегу реки Ангара. Одну из девушек он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года Попков убил 31-летнюю девушку в районе Ново-Ленинского кладбища, он нанес ей не меньше 40 ударов ножом.

Ангарский маньяк совершал зверства в период с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Медицинская экспертиза установила, что он убивал их из-за патологического влечения к совершению убийств. При этом он признан вменяемым. Попкова приговорили в 2015 году к пожизненному заключению. В 2018 году он приговорен ко второму пожизненному сроку, когда были раскрыты другие убийства.


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#маньяк
#суд
#иркутская область
#прокуратура
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Мэр Воронежа: В городе после атаки украинских беспилотников введён режим ЧС
16 января 2024, 04:58

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников на город. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на градоначальника областного центра Вадима Кстенина.
Жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА в Воронеже, эвакуировали, временно разместив в ближайшей школе., сообщил мэр.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка. Ребёнку, получившему резаные раны руки, ноги и шеи, оказали медпомощь прямо на месте.

Российское Минобороны сообщило о том, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

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#чс
#воронеж
#беспилотник
#украина
#бпла
#мэр
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При попадании обломков БПЛА в воронежскую многоэтажку пострадала девочка
Гусев: Девочка пострадала от попавших в многоэтажку в Воронеже обломков БПЛА
16 января 2024, 04:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка.
«У девочки резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий. Поквартирный обход продолжается», — написал глава региона в своем личном Telegram-канале.

Жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА в Воронеже, эвакуировали, временно разместив в ближайшей школе. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. ​Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Минобороны сообщило средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

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#воронеж
#беспилотник
#девочка
#пострадавшие
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На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7
На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7 — МЧС
16 января 2024, 03:15

Фото: iStock/Petrovich9

На севере Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Телеграм-канале.
«В 20:52 (15:52 мск) произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда — 5,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что толчки ощущались в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах республики, а также в городах Улан-Удэ и Северобайкальске.

«Никаких последствий землетрясение не имеет», — добавили в ведомстве.

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#ран
#землетрясение
#мчс
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Телеканал ABC: При атаке Ирана на иракский город Эрбиль погибло четыре человека
16 января 2024, 01:51

Фото: iStock/WD_Stuart

Объекты и граждане США не пострадали в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Эрбилю — административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), сообщает Reuters. В свою очередь, телеканал ABC сообщил о четырех погибших, при этом его источник подтвердил, что среди американских военных жертв нет.
Ранее представители КСИР сообщили, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп» во время атаки на Эрбиль.

По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».

Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.

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#иран
#ирак
#погибшие
#сша
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В Екатеринбурге пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет
16 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».
По словам волонтёров, девочки-подростки перестали выходить на связь 15 января. Одной из пропавших девочек 13 лет, она была одета в чёрные брюки, белые кроссовки и длинную чёрную куртку.

Вторая 14-летняя школьница была одета в тёмно-синие джинсы, чёрное худи с капюшоном, чёрную куртку и белые кроссовки.

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#подростки
#школьница
#екатеринбург
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