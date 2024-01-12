11 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

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В Нижегородской области в результате столкновения грузовика и автобуса пострадали десять человек., один погиб. Об этом информирует издание РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения региона.
«Всего пострадали 12 человек, из них 1 погиб. С места ДТП эвакуировали 11 пострадавших, из них 2 - в Кстовскую ЦРБ и 9 человек - в областную больницу имени Семашко. Один пострадавший тяжелый (кома)», — заявили в региональном ведомстве.Скончался водитель грузового автомобиля. В ведомстве отметили, что все пострадавшие эвакуированы с места ДТП.
Ранее сообщалось, что Подмосковные спасатели извлекли водителя из искорёженной в ДТП машины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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