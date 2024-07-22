МВД Украины показало кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата ВРУ Фарион

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas
Кадры с подозреваемым в убийстве бывшего украинского нардепа Ирины Фарион показало МВД Украины. Запись опубликовало издание РБК.
Правоохранители Львова сейчас ищут предполагаемого убийцу. Уточняется, что он худощавый, в возрасте примерно 20 лет, ростом 170-180 сантиметров. При нападении разыскиваемый был в панаме и очках, закрывших верхнюю часть лица.
На парне во время покушения были черная кофта с длинными рукавами, а также красная футболка с белыми полосами на рукавах, с белой надписью латиницей на лицевой части и спортивные штаны.
Покушение на Фарион случилось во Львове вечером, 19 июля. Нардеп была против русского языка в республике.
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На парне во время покушения были черная кофта с длинными рукавами, а также красная футболка с белыми полосами на рукавах, с белой надписью латиницей на лицевой части и спортивные штаны.
Покушение на Фарион случилось во Львове вечером, 19 июля. Нардеп была против русского языка в республике.
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Никита Кротов