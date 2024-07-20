Стала известна странная деталь в деле об убийстве Фарион

Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
На месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала часть камер видеонаблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, которые приводит украинское издание «Страна.ua», одни камеры работали, другие — нет. Какие именно средства видеонаблюдения не функционировали, станет понятно после того, как полицейские отработают более обширный район, добавил глава украинского МВД. Он также уточнил, что это связано с плановым отключением электроэнергии.
Накануне, 19 июля, на экс-депутата Рады Ирину Фарион было совершено покушение. Пуля после выстрела попала ей в висок. Через несколько часов она умерла в больнице, не приходя в сознание.
Бывший депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка, применять насилие в отношении русскоговорящих, призывала «бить их ногой в челюсть». В ноябре 2023 года СБУ возбудила в отношении Фарион несколько уголовных дел. Одной из причин были её негативные высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
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Накануне, 19 июля, на экс-депутата Рады Ирину Фарион было совершено покушение. Пуля после выстрела попала ей в висок. Через несколько часов она умерла в больнице, не приходя в сознание.
Бывший депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка, применять насилие в отношении русскоговорящих, призывала «бить их ногой в челюсть». В ноябре 2023 года СБУ возбудила в отношении Фарион несколько уголовных дел. Одной из причин были её негативные высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
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Александр Бойцов