МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в Подмосковье

Фото: официальный Telegram-канал Ирины Волк
Сотрудники МВД установили личность подозреваемого, который напал на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Им оказался Василий Буряков 1990 года рождения. По словам Волк, полиция принимает необходимые меры к задержанию преступника.
Ведомство призвало быть предельно осторожными и не вступать с Буряковым в контакт, поскольку он вооружён и опасен. Правоохранительные органы просят незамедлительно связаться, если о его местонахождении и иных деталях есть какая-либо информация.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
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Ведомство призвало быть предельно осторожными и не вступать с Буряковым в контакт, поскольку он вооружён и опасен. Правоохранительные органы просят незамедлительно связаться, если о его местонахождении и иных деталях есть какая-либо информация.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
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Екатерина Коршунова